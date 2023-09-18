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Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı! O anlar kamerada

18.09.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında dün sabah saatlerinde iki gemi çarpıştı. O anlar bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı! O anlar kamerada

Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında dün sabah saatlerinde kuru yük gemisi konteyner gemisiyle çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde 228 metre uzunluğundaki ‘New Legent’ isimli kuru yük gemisi 141 metre uzunluğundaki ‘Elbsun’ isimli demirli duran konteyner gemisinin arka kısmında yaklaşarak çarpma anı bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına yansıdı. Kuru yük gemisinin çarpmasından sonra konteyner gemisinin ileriye doğru sürüklendiği de görülüyor.

Kaynak: DHA

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Marmara Denizi gemi

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