Ahıska Sürgünü tanıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşuyor

Ana vatanlarından 75 yıl önce kopartılan Ahıska Sürgünü tanıkları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak.

YTB, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türk'ün zulme maruz bırakılarak sürgün edilişinin 75'inci yılında sürgün tanıklarını Ankara'da buluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu akşam bir araya gelecek olan Ahıska Sürgünü tanıkları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katılacak.

Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği tarafından 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıska Türkü'nün vagonlara doldurularak sürgün edilmesinin 75'inci yılında düzenlenecek programla, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den 30 sürgün tanığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Programla sürgün sırasında yaşanan acılara dikkat çekilecek.