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Ahıska Sürgünü'nün 75. yılında Azerbaycan'da anma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 13:00 | Son Güncelleme

Ahıska Sürgünü'nün 75. yılında Azerbaycan'da anma etkinliği

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Ahıska Türklerinin ata yurtlarından sürgün edilişinin 75. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Azerbaycan'daki Ahıska Türklerini bir araya getiren Vatan Derneğince Saatlı ilinin Nesimikend köyünde düzenlenen etkinliğe Saatlı Valliliği yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, sürgünde hayatını kaybeden Ahıska Türklerinin bir dakikalık saygı duruşu ile anılması ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vatan Derneği Başkanı İsmayıl Rahimov etkinlikte yaptığı konuşmada, 14 Kasım 1944'te Ahıska Türkleri'nin büyük facia yaşadığını, yaşlı ve çocukların hiçbir neden olmadan sürgün edildiğini söyledi.

Ahıska toprağının kendileri için çok aziz olduğunu ifade eden Rahimov, "Hepimiz bir gün vatanımıza dönmek umuduyla yaşıyoruz." dedi.

Her bir Ahıska Türkü'nün vatana dönmek için çalışması gerektiğini vurgulayan Rahimov, "En azından dedelerimizin mezarını ziyaret etmek için vatanımıza gitmeliyiz. Türk dünyasında iyileşmeyen çok yara var. Ahıska da o yaralardan biri. Azerbaycan ve Türkiye devletleri bizi destekliyor. Bu iki devletten gördüğümüz desteği kimseden görmedik." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'ndan da bahseden Rahimov, "Allah şahittir ki Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok. Türkiye kendi topraklarının güvenliği için mücadele ediyor. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.

Ahıska bölgesi ve Ahıska Türklerinin tarihiyle ilgili sunumlarla devam eden etkinlikte sürgünde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

- 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü

Stalin liderliğindeki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Gürcistan sınırları içinde yaşayan binlerce Ahıska Türkü, 14 Kasım 1944'te, "sınır güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle sürgün edildi.

Ahıska Türkleri, tren vagonlarına bindirilerek Orta Asya içlerine zorla gönderildi.

Bu yolculuk sonunda Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yerleştirilen Ahıska Türkleri, 12 yıl süresince sıkı yönetim rejimi altında tutuldu.

SSCB dağıldıktan sonra arşiv kayıtları incelendiğinde, bu sürgünün, Stalin'in, Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olduğu ortaya çıktı.

Bugün 500 bin dolayında Ahıska kökenli Türk, yoğun olarak Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, ABD ve Ukrayna'da yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
1944 Ahıska Sürgünü Ahıska Azerbaycan

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