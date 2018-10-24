HABER

Ahıska Türkleri anavatanları Gürcistan'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 22:35 | Son Güncelleme

Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden 1944'te sürgün edilen, çeşitli ülkelerde yaşayan Ahıska Türkleri, DATÜB ve TİKA desteğiyle anavatanları Gürcistan'a getirildi - DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov: - "Bize en büyük desteği her zamanki gibi Türk devletimiz veriyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman arkamızda"

AHISKA (AA) - Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin tarafından 1944'de Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen ve 74 yıldır sürgün hayatını yaşayan Ahıska Türkleri, anavatanları Gürcistan'da bir araya geldi.

Yıllardır Ahıska'daki köylerini ziyaret etmeyi isteyen Ahıskalılar, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle 3 günlük bir program kapsamında Ahıska bölgesinde buluştu.

Aralarında Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin de olduğu toplam 9 ülkeden getirilen 130 kişilik heyet, dün, Ahıska kenti ve yakındaki köyleri, eski evlerini, mezarlıkları ve camileri gezdi.

Gezinin ikinci gününde ise Ahıskalılar, kentteki Rabati kalesinde DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov tarafından kabul edildi.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman arkamızda"

Kassanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahıska Türklerinin haksız yere sürgüne gönderildiğini hatırlatarak, uzun yıllar sonra bugün birçok Ahıska Türkü ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Gezinin amacının sürgünü bizzat yaşayanları buluşturmak olduğunu belirten Kassanov, "Bize en büyük desteği zamanki gibi Türk devletimiz veriyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman arkamızda." ifadesini kullandı.

Kassanov, ayrıca katkıları nedeniyle TİKA yönetimine de teşekkür etti.

Türkiye'nin 50 bine yakın Ahıskalıya Türk vatandaşlığı verdiğini, son zamanlarda Erzincan'a 700 Ahıska Türkü ailenin getirildiğini hatırlatan Kassanov, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizim milletimize yaptığını daha önce hiçbir cumhurbaşkanı yapmadı." diye konuştu.

Kassanov, Ahıskalı gençlerin birçok ülkede eğitim alabilmesi için Türk devletinin ciddi destek sağladığının da altını çizerek bu yardımlar için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) teşekkürlerini iletti.

Gürcistan tarafına ve yetkililerine de teşekkür eden Kassanov, asıl amaç ve isteklerinin, Ahıska Türklerinin istedikleri zaman vakit sınırlaması getirilmeden, şartsız ve koşulsuz Gürcistan'a dönebilmeleri olduğunu da vurguladı.

- Ahıska Türkleri

Sovyetler Birliği lideri Stalin, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde 200 civarındaki köyde yaşayan Türk kökenlileri, tren vagonlarına doldurarak 14 Kasım 1944'te Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a sürgün etti.

Bugün 500 bin dolayında Ahıska kökenli Türk, yoğun olarak Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, ABD ve Ukrayna'da yaşıyor.

PARTNERZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutulduZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutuldu
Eskişehir'de F-35 uçağının parçaları üretilecekEskişehir'de F-35 uçağının parçaları üretilecek
Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktırCanan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahıskalı Türkleri Gürcistan'ı ziyaret etti Ziyatdin Kasanov

En Çok Okunan Haberler

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

İlginizi Çekebilir

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

İstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisi

İstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisi

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.