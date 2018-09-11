Ahıska Türkleri, Gürcistan'a dönmek istiyor

TİFLİS (AA) - Uluslararası Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev, Ahıska Türklerinin ana vatanı olan Gürcistan'a dönmek istediğini belirterek, "Biz bu toprağın evlatlarıyız, binlerce yıl boyunca atalarımız burada yaşadı." dedi.

Merkezi Rusya'da bulunan Uluslararası Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev ve beraberindeki heyet, Gürcistan Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Konularından Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Laşa Darsalia ile görüştü.

Görüşmede, 2007'de kabul edilen Ahıska Türklerinin Gürcistan'a dönüş süreci ile ilgili yasanın uygulanması ele alındı.

Aliyev, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, cemiyetin, Ahıskalıların vatana dönmeleri amacıyla kurulduğunu ve bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Üst düzey yetkililer ile Ahıska Türklerinin ana vatanı olan Gürcistan'a dönüş sürecinin ele alındığını kaydeden Aliyev, "Biz bu toprağın evlatlarıyız, binlerce yıl boyunca atalarımız burada yaşadı. Biz bunu Gürcistan'da topluma daha yakından anlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.