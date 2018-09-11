HABER

Ahıska Türkleri, Gürcistan'a dönmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 21:56 | Son Güncelleme

Uluslararası Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev: - "Biz bu toprağın evlatlarıyız, binlerce yıl boyunca atalarımız burada yaşadı. Biz bunu Gürcistan'da topluma daha yakından anlatmak istiyoruz"

TİFLİS (AA) - Uluslararası Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev, Ahıska Türklerinin ana vatanı olan Gürcistan'a dönmek istediğini belirterek, "Biz bu toprağın evlatlarıyız, binlerce yıl boyunca atalarımız burada yaşadı." dedi.

Merkezi Rusya'da bulunan Uluslararası Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev ve beraberindeki heyet, Gürcistan Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Konularından Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Laşa Darsalia ile görüştü.

Görüşmede, 2007'de kabul edilen Ahıska Türklerinin Gürcistan'a dönüş süreci ile ilgili yasanın uygulanması ele alındı.

Aliyev, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, cemiyetin, Ahıskalıların vatana dönmeleri amacıyla kurulduğunu ve bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Üst düzey yetkililer ile Ahıska Türklerinin ana vatanı olan Gürcistan'a dönüş sürecinin ele alındığını kaydeden Aliyev, "Biz bu toprağın evlatlarıyız, binlerce yıl boyunca atalarımız burada yaşadı. Biz bunu Gürcistan'da topluma daha yakından anlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Aliyev, "dönüş yasasının" etkili işlemediğini savunarak, bu yönde bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini ve bunları Gürcü yetkililere ilettiklerini söyledi.

Gürcistan'a dönen Ahıska Türklerinin burada vatandaşlık alabilmesi için görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Aliyev, dönüş sürecinin hızlandırılması ve dönüş için vakit sınırlaması getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türk, "sınır güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle sürgün edildi. Ahıska'dan, önce Özbekistan'a oradan da İnguş Cumhuriyeti'ne (İnguşetya) sürgün edilen ve burada hayatlarını sürdürmek zorunda kalan Ahıska Türkleri, vatanlarına dönmek istiyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Rusya’dan Türkiye hakkında suçlama gibi İdlib açıklamasıRusya’dan Türkiye hakkında suçlama gibi İdlib açıklaması
Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Gürcistan'da Ahıska Türkleri'n sorunu görüşüldü

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti

İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti

Velayet dramı! Annesine verilmek istenen küçük kız babasından ayrılmamak için polise yalvardı!

Velayet dramı! Annesine verilmek istenen küçük kız babasından ayrılmamak için polise yalvardı!

Rusya’dan Türkiye hakkında suçlama gibi İdlib açıklaması

Rusya’dan Türkiye hakkında suçlama gibi İdlib açıklaması

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

ABD saldırı sayısını açıkladı, Türkiye ateşkes çağrısı yaptı! BM'de peş peşe açıklamalar!

ABD saldırı sayısını açıkladı, Türkiye ateşkes çağrısı yaptı! BM'de peş peşe açıklamalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.