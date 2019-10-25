Ahıska Türkleri için kurulan seralardan 4 milyon lira gelir

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - UKRAYNA'dan 2015 yılında Türkiye'ye getirilerek, Erzincan'a yerleştirilen Ahıska Türkleri için yaptırılan seralardan yaklaşık 4 milyon TL gelir elde edildi. Tarım ve Orman Erzincan İl Müdürü Murat Şahin, "Amacımız, ilerleyen yıllarda ilimizi sebze merkezi haline getirmek" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından ortak hazırlanan proje ile Erzincan'ın Üzümlü ilçesine kurulan, her biri bin 600 metrekare olan 50 sera, 50 Ahıskalı ailenin geçim kapısı oldu. İlk yılda özellikle domates ve salatalık üretimi yapıldı. İlçede 80 bin metrekare alana kurulan seralarda mevsim itibarıyla hasada başlandı. Ahıska Türkleri tarafından üretilen domates ve salatalıklar başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, seralarda incelemelerde bulundu. Erzincan'da 2 yıl içinde seracılığın 70 dekardan 300 dekara çıkarıldığını belirten Şahin, şunları söyledi: