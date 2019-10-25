HABER

Ahıska Türkleri için kurulan seralardan 4 milyon lira gelir

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 09:33 | Son Güncelleme

UKRAYNA'dan 2015 yılında Türkiye'ye getirilerek, Erzincan'a yerleştirilen Ahıska Türkleri için yaptırılan seralardan yaklaşık 4 milyon TL gelir elde edildi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - UKRAYNA'dan 2015 yılında Türkiye'ye getirilerek, Erzincan'a yerleştirilen Ahıska Türkleri için yaptırılan seralardan yaklaşık 4 milyon TL gelir elde edildi. Tarım ve Orman Erzincan İl Müdürü Murat Şahin, "Amacımız, ilerleyen yıllarda ilimizi sebze merkezi haline getirmek" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından ortak hazırlanan proje ile Erzincan'ın Üzümlü ilçesine kurulan, her biri bin 600 metrekare olan 50 sera, 50 Ahıskalı ailenin geçim kapısı oldu. İlk yılda özellikle domates ve salatalık üretimi yapıldı. İlçede 80 bin metrekare alana kurulan seralarda mevsim itibarıyla hasada başlandı. Ahıska Türkleri tarafından üretilen domates ve salatalıklar başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, seralarda incelemelerde bulundu. Erzincan'da 2 yıl içinde seracılığın 70 dekardan 300 dekara çıkarıldığını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Erzincan İl Özel İdaresi ve il müdürlüğümüzün ortaklaşa projesi, soydaş kardeşlerimiz için 2017 yılında uygulamaya konuldu. Belirlenen 50 Ahıskalı aile ile birlikte tarım danışmanlarımızın desteği ile bahar aylarında üretime başladık. Nasıl yapacaklarını öğrettiler, vatandaşlarımıza eğitimler yapılarak, seminerler verilerek, başka seralar gezdirerek, bir şekilde üreticilerimiz bu hayatta başlamış oldu. Amacımız, ilerleyen yıllarda ilimizi sebze deposu, sebze merkezi haline getirmek. Bunu örtü altında da daha kuvvetlendirmek istiyoruz. 2 yıl önce 70 dekar olan seralarımız bugün 300 dekarı geçti. Hedefimiz birkaç yılda ilimizde 1000 dekar alanda örtü altı üretimine geçmek. Burası önceden çöplük alanıydı ama şimdi 50 aileye 82 dönüm alanda çok güzel üretim tesisi oldu. 3,5- 4 milyon TL getirisi oldu buradaki çiftçilerimizin. İlerleyen yıllarda ürünlerin çeşitlenmesini sağlayacağız inşallah."

PARTNER Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak
Filistin Büyükelçisi Mustafa: “Filistin Halkı ve Devleti her zaman Türkiye’nin yanındadır”Filistin Büyükelçisi Mustafa: “Filistin Halkı ve Devleti her zaman Türkiye’nin yanındadır”
Osmaniye'de zeytin hasadına başlandıOsmaniye'de zeytin hasadına başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika! Ankara'da Bylock operasyonu: 39 gözaltı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

Kandilli'den İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

28 Ekim pazartesi resmi tatil mi yarım gün mü? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? 28-29 Ekim tatil açıklaması

28 Ekim resmi tatil mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.