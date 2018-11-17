HABER

Ahıska Türkleri, sürgünün 74'üncü yılında yürüyüşle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 21:14 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 74 yıl önce sürgünde hayatını kaybeden Ahıskalılar için yürüyüş düzenlendi.

Ahıska Türkleri, sürgünün 74'üncü yılında yürüyüşle anıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 74 yıl önce sürgünde hayatını kaybeden Ahıskalılar için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe ilçe protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürgünde hayatını kaybeden Ahıskalılar için yürüyüş düzenlendi. İnegöl Belediyesi önünden başlatılan yürüyüş, Heykel meydanında sona erdi. Yürüyüş sonunda düzenlenen programda Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından yapılan Sürgün belgeseli izletildi. Sürgünde hayatının kaybeden Ahıskalılar için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşma yapan Dünya Ahıska Türkleri Birliği İcra Komitesi Başkanı ve İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Taş, “14 Kasım 1944 bizim için ayrılığın, hasretin, özlemin parçalanmışlığın başladığı tarihtir. Sürgün esnasında şehit olan atalarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum. Bugün Ahıska Türklerine uygulanan sürgünün 74. yıldönümü, zulmün ve acının yıldönümü. Bugün, tarihte keşke hiç yaşanmasaydı diyeceğimiz günlerden bir gündür. Her Ahıskalı aile mutlaka bu yolculukta akrabasını kaybetmiştir. Hiçbir suçları olmayan masum ve günahsız yaşlılar, kadınlar, çocuklar insanlık dışı bir şekilde yurtlarından sökülüp atıldı. 3 gün içerisinde Ahıska ve çevresinden toplanan 92 bin 307 kişi Orta Asya'ya, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a sürgün edilmişlerdir. Sürgün edilenlerden 45 bin 985'i çocuk, 18 bin 923’ü yaşlı, 27 bin 399'u ise kadındı. Yaklaşık 40 gün süren yolculuk sırasında açlık, soğuk ve hastalıktan 12 bin 859 kişi hayatını kaybetmiştir. 14 Kasım günü biz Ahıskalılar için zulmün, acının ve vatansız kalmanın, açlıkla, ölümle imtihanın 74. yıldönümüdür” dedi.
'SÜRGÜN İNSANLIK SUÇUDUR'
Sürgünde çektikleri acıları hafızalarda canlı tutmak için daha çok organizasyon yapmak istediklerini söyleyen Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ise "Türkiye'de ve temsilciliğimizin olduğu 9 ülkede anma programları başlattık. Sürgün en büyük zulümdür. Vatandan, arkadaştan ayrılığın adıdır ve insanlık suçudur. 1944'de bir karanlık sayfa açılmış. Biliyorsunuz Ahıska çok uzak bir yer değil. Osmanlı toprakları içerisinde şu anda Gürcistan toprağı içerisinde olan ve Posof'un hemen yanında olan bir yer. Edirne anlaşması ile o topraklar Sovyetler Birliğine terk ediliyor ve halkımızın çilesi o zaman başlıyor. Savaş döneminde hiç askere almayan o rejim, savaş başlar başlamaz bizim 40 binden fazla insanımızı askere alıyor ve 26 bini bir daha dönmüyor. 1944'de karar alınıyor ve 1 gecede bizleri sürgün ediyorlar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ahıska Türkleri, sürgünün 74'üncü yılında yürüyüşle anıldıAhıska Türkleri, sürgünün 74'üncü yılında yürüyüşle anıldıAhıska Türkleri, sürgünün 74'üncü yılında yürüyüşle anıldıAhıska Türkleri, sürgünün 74'üncü yılında yürüyüşle anıldı

PARTNER30’uncu yaş kutlaması30’uncu yaş kutlaması
Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

İlginizi Çekebilir

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.