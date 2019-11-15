HABER

Ahıska Türkleri yaşadıklarını hafızalarından silemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin tarafından 75 yıl önce ana vatanlarından koparılan Ahıska Türkleri, gördükleri zulmü unutamıyor - Sürgünde 4 yaşında olan Şafika Badalova: - "Vagonlarda oturarak ve birbirimize sarılarak gelmişiz" - Sürgüne 18 yaşında tanık olan Kara Kamalov: -"Vagonda rahmetli olan dedemin cenazesini askerlere vermedim" - Sürgünde 9 aylık olan Güller Usmanova: -"Çocukluğumuzda çok zulüm gördük ve yaşadık"

BİŞKEK (AA) - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) lideri Josef Stalin tarafından 75 yıl önce ana vatanlarından koparılan Ahıska Türkleri, yaşadıklarını hafızalarından silemedi.

Stalin tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan sınırlarında yer alan Ahıska bölgesinden Orta Asya'ya sürülen ve bugün Kırgızistan'da hayatlarını sürdüren trajik olayın tanıkları, bizzat yaşadıkları ya da küçük oldukları için ailelerinden dinledikleri zulmü AA muhabirine anlattı.

Sürgün yıllarını annesinden öğrendiğini belirten Şafika Badalova, gece yarısı evlerinden silah zoruyla çıkarıldıklarını ve askeri araçlarla taşındıktan sonra bir yük treninin vagonlarına bindirildiklerini aktardı.

Orta Asya'ya gelene kadar kimsenin nereye sürüldüklerinden haberdar olmadıklarını söyleyen Badalova, "Sürgün sırasında 4 yaşındaydım. Beş kardeştik. Yük treni vagonlarında hava çok soğuktu ve kalabalıktı. Biz ailece oturarak ve birbirimize sarılarak gelmişiz." dedi.

Vatan hasreti çekerken Türkiye'yi düşündüklerini kaydeden Badalova, "Biz Türk oğlu Türküz. Türkün evlatlarıyız. Anne ve babalarımız da Türktür. Allah'a çok şükür olsun. Biz kendi toprağımızı, vatanımızı, suyumuzu ve havamızı istiyoruz." diye konuştu.

- "Vagonda rahmetli dedemin cenazesini askerlere vermedim"

Sürgünü 18 yaşındayken yaşayan Kara Kamalov da yük treninin vagonunda vefat eden dedesinin cenazesini askerlere vermediğini, Taşkent'e getirip gömdüklerini göz yaşları içinde anlattı.

Babasının 2. Dünya Savaşı'ndan geriye dönmediğini, annesinin de sürgün öncesi öldüğünü söyleyen Kamalov, dedesi ve kardeşleriyle sürüldüğünü dile getirdi.

Kamalov, vagonda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Vagonlarda ölenler çok oldu. Ölenler, beyaz kefene sarılıp vagondan yere atılıyordu. Dedem de rahmetli oldu. 'Cenazesini atacaklar' dediler. Bana güç versin diye Allah'a hep dua ettim. Aldım baltamı vagonun kapısının yanına oturdum. 'Kim gelirse gelsin, vermeyeceğim' dedim. Sonunda dedemi Taşkent'e getirdim. Dedemi Taşkent'te mezara koyduk."

- "Çocukluğumuzda çok zulüm gördük ve yaşadık"

Trajik sürgüne 9 aylıkken tanık olan Güller Usmanova da 7 kardeş olduklarını belirtti. Usmanova, sürüldükleri Semerkant'ta o dönem açlığın hakim olduğunu, günlerce kapısı açılmayan komşusunun açlıktan yaşamını yitirdiğinin babası tarafından fark edildiğini anlattı.

Sürgün yıllarında yaşanan açlık ve çekilen acılara değinen Usmanova, "Çocukluğumuzda çok zulüm gördük ve yaşadık. Her aile aç kalma endişesi içindeydi. Pamuk çiğidi ve tahıldan yemek yapardık ve yerdik. O zamanların insanlarından Allah razı olsun. Çok şükür, şimdilerde dimdik ayaktayız, yıkılmadık." ifadelerini kullandı.

Hayatlarına sıfırdan başladıklarını belirten Usmanova, "Bugün tek tesellimiz anne ve babalarımızın acıları ve gözyaşlarıdır. Bu acıları ve zulümü senelerce unutmayacağız." diye konuştu.

PARTNERÜnlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz!
İBB, balık ekmekçilerin tahliyesini bekletme kararı almışİBB, balık ekmekçilerin tahliyesini bekletme kararı almış
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıEskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahıska ahıska türkleri Gürcistan Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri

En Çok Okunan Haberler

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirinin de 100 bin TL

Ukrayna'daki iki Türk kızını öldürmüştü! Mesleği ve geliri...

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy PKK için tarih verdi!

İçişleri'nden açıklama! PKK için tarih verildi

İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Baroların olağanüstü genel kurul çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Baroların 'olağanüstü' çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.