BİŞKEK (AA) - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) lideri Josef Stalin tarafından 75 yıl önce ana vatanlarından koparılan Ahıska Türkleri, yaşadıklarını hafızalarından silemedi.

Stalin tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan sınırlarında yer alan Ahıska bölgesinden Orta Asya'ya sürülen ve bugün Kırgızistan'da hayatlarını sürdüren trajik olayın tanıkları, bizzat yaşadıkları ya da küçük oldukları için ailelerinden dinledikleri zulmü AA muhabirine anlattı.

Sürgün yıllarını annesinden öğrendiğini belirten Şafika Badalova, gece yarısı evlerinden silah zoruyla çıkarıldıklarını ve askeri araçlarla taşındıktan sonra bir yük treninin vagonlarına bindirildiklerini aktardı.

Orta Asya'ya gelene kadar kimsenin nereye sürüldüklerinden haberdar olmadıklarını söyleyen Badalova, "Sürgün sırasında 4 yaşındaydım. Beş kardeştik. Yük treni vagonlarında hava çok soğuktu ve kalabalıktı. Biz ailece oturarak ve birbirimize sarılarak gelmişiz." dedi.

Vatan hasreti çekerken Türkiye'yi düşündüklerini kaydeden Badalova, "Biz Türk oğlu Türküz. Türkün evlatlarıyız. Anne ve babalarımız da Türktür. Allah'a çok şükür olsun. Biz kendi toprağımızı, vatanımızı, suyumuzu ve havamızı istiyoruz." diye konuştu.