Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıldönümü

Vatanlarından 75 yıl önce sürgün edilen Ahıska Türkleri, yerleştirildikleri Bitlis’in Ahlat ilçesinde huzur içinde yaşamlarını sürdürüyor.

Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği, 14 Kasım 1944’te Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türkü, "sınır güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle sürgün etti. 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Ukrayna’nın savaş bölgesinden Türkiye’ye getirilip Ahlat’a yerleştirilen 72 Ahıskalı aile, huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürüyor. Sürgün yıllarında çok acılar çektiklerini anlatan Ahlat’taki Ahıska Türkleri, kendilerine kucak açan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Ahlat halkına teşekkür etti.

“Hayvan taşınan trenlerle bizi sürgün ettiler”

1944 yılındaki sürgünde 4,5 yaşında olduğunu belirten 79 yaşındaki Ahıska Türkü Muhammed İlyas, çok acı çektiklerini söyledi. Muhammed İlyas, “Bizi 1944 yılında kış ayında çocuk, yaşlı, hasta demeden öz vatanımızdan sürgün ettiler. Babalarımıza, dedelerimize ‘Sizi savaştan kurtarıyoruz. Tekrardan sizi geri getireceğiz’ yalanıyla vatanımızdan uzaklaştırdılar. Ben o zamanlar 4,5 yaşındaydım, ama bazı şeyleri hatırlıyorum. Bizleri hayvan taşınan trenlere doldurup gönderdiler. Her bir vagonda 6 aile yerleştirdiler. Bir vagona kadın-erkek, çocuk-yaşlı demeden onlarca insanı doldurup Orta Asya’ya Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a sürgün ettiler. O zaman Özbekistan büyükleri bizlere sahip çıktılar. Bizleri Semerkand’ın köylerine yerleştirdiler. 75 yılda 12 yer değiştirdik. Çok acılar çektik, aç kaldık, susuz kaldık. Günyüzü görmedik, kazandıklarımız hep yollara gitti. Ama Allah razı olsun bizi getirdi Türkiye’ye Erdoğan kardeşimiz. Allah ona hayırlı ömür versin. Getirmeden önce bizlere ev hazırladı. Evlerimizin her şeyi hazırdır. Biz memnunuz, biz ona dua ediyoruz. Allah razı olsun” dedi.