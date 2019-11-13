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Ahıska Türklerinin sürgününün 75. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 21:28 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat: - "Ahıska Türklerinin çektiği acılar hafızalarda korunacak"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da yaşayan Ahıskalı Türkler, sürgünün 75'inci yılında bir araya geldi.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği, Türklerin, 14 Kasım 1944'te Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden sürgün edilişinin 75. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Sürgün tanıklarının davet edildiği programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, Kırgızistan Halklar Asamblesi Başkanlığı yetkilileri, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, KTMÜ Rektör Vekili Asılbek Kulmırzayev, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ahıska Türklerini konu alan belgesel film gösterimiyle başlayan programda, sürgün sırasında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, 75 yıl önce çok büyük acı ve trajedinin yaşandığına dikkati çekerek "Ahıska Türklerinin çektiği acılar hafızalarda korunacak ve o trajik sürgün asla unutulmayacaktır." dedi.

Ahıska Türklerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selam ve saygılarını ileten Fırat, "Biz etsek siz kemiklersiniz. Siz etseniz biz sizin kemikleriniziz. Sizin canınız yanarsa bizim canımız yanar. Bizim canımız yanarsa sizin canınız yanar. Bugün dünyada 600 bine yakın Ahıska Türkü 'demir bir yumruk' gibi bir arada yaşıyor. Kırgızistan artık sizin vatanınız. Ama Türkiye Cumhuriyeti de her zaman sizin için bir vatandır. Bunu da unutmamanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC Kırgızistan Temsilcisi Keskin de hiçbir insanın dünyada zulüm ve mezalimi, yaşadığı topraklardan haksız ve suçsuz yere sürgünü hak etmediğine işaret ederek Ahıska Türklerinin 75 yıl önce haksız bir şekilde sürgün yaşadığını belirtti.

Ülkedeki Halklar Asamblesi Başkan Yardımcısı ve Karaçay Derneği Başkanı Zuhra Şıdakova da "Sürgünü yaşatan Stalin rejimiydi. Bugün Stalin yok. Sovyetler Birliği dağılarak yok oldu. Sorumlular kalmadı. Hesap sorulacak kimse kalmadı." dedi.

- "Kırgızistan'ın kalkınması için Ahıska Türklerinden destek istiyoruz"

KTMÜ Rektörü Balcı, Ahıskalıların, sırf Türk ve Müslüman oldukları için sürüldüklerini ifade ederek Manas Üniversitesi olarak, Ahıskalıların acısını dünyaya duyurmak için 84 dakikalık Ahıska belgeselini Rusça, İngilizce ve Türkçe olarak hazırladıklarını belirtti.

Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, Türklerin Ahıska'dan sürgün edilişine ilişkin bilgi verdi, Kırgızistan ve Türkiye'ye desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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