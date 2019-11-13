Ahıska Türklerinin sürgününün 75. yılı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, 75 yıl önce çok büyük acı ve trajedinin yaşandığına dikkati çekerek "Ahıska Türklerinin çektiği acılar hafızalarda korunacak ve o trajik sürgün asla unutulmayacaktır." dedi.

Ahıska Türklerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selam ve saygılarını ileten Fırat, "Biz etsek siz kemiklersiniz. Siz etseniz biz sizin kemikleriniziz. Sizin canınız yanarsa bizim canımız yanar. Bizim canımız yanarsa sizin canınız yanar. Bugün dünyada 600 bine yakın Ahıska Türkü 'demir bir yumruk' gibi bir arada yaşıyor. Kırgızistan artık sizin vatanınız. Ama Türkiye Cumhuriyeti de her zaman sizin için bir vatandır. Bunu da unutmamanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC Kırgızistan Temsilcisi Keskin de hiçbir insanın dünyada zulüm ve mezalimi, yaşadığı topraklardan haksız ve suçsuz yere sürgünü hak etmediğine işaret ederek Ahıska Türklerinin 75 yıl önce haksız bir şekilde sürgün yaşadığını belirtti.

Ülkedeki Halklar Asamblesi Başkan Yardımcısı ve Karaçay Derneği Başkanı Zuhra Şıdakova da "Sürgünü yaşatan Stalin rejimiydi. Bugün Stalin yok. Sovyetler Birliği dağılarak yok oldu. Sorumlular kalmadı. Hesap sorulacak kimse kalmadı." dedi.

- "Kırgızistan'ın kalkınması için Ahıska Türklerinden destek istiyoruz"