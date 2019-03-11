HABER

Ahlak Büro Amirliği’nden spor salonuna fuhuş baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 10:09 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir spor salonunda fuhuş yapıldığı bilgisini alan Ankara Emniyeti Ahlak Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda 13 zanlıyı gözaltına aldı.Başkentte gece gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 kadın olmak üzere 13 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir spor salonunda fuhuş yapıldığı bilgisini alan Ankara Emniyeti Ahlak Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda 13 zanlıyı gözaltına aldı.
Başkentte gece gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 kadın olmak üzere 13 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi Alexsander Dubçek Caddesi’nde bulunan spor salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi, Ankara Emniyeti Ahlak Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Büro ekiplerinin inceleme ve araştırmaları sonucunda bir polis memuru, "müşteri" gibi hareket ederek belirlenen spor salonunda gidip fuhuş teklifinde bulundu. O sırada binanın etrafını saran Ahlak Büro Amirliği polisleri, içerideki polisin ilk mesajıyla olası baskına karşı gözcülük yapan Erol Y., Yavuz K. ve Yaşar D.’yi yakaladı.
Spor salonunun içerisinde müşteri olduğu belirlenen İdris İ. ve Ali İhsan Ö. ile aralarında iş yeri çalışanlarının da bulunduğu Mehmet T., Eda K., Emre İbrahim U., Fulya A., Emine Ö., Özlem A., Arzu T. ve Ecem A.’yı gözaltına alındı. Ahlak Büro Amirliğine götürülen zanlılardan Erol Y., Yavuz K. ve Eda K. ile iş yeri yetkilisi olduğunu beyan eden Emre İbrahim U. adliyeye sevk edildi. Diğer kişiler ise ifadeleri alındıktan sonra polis tarafından serbest bırakıldı.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklamaEdirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
Heyelanın yuttuğu iş makineleri toprak altından çıkarılıyorHeyelanın yuttuğu iş makineleri toprak altından çıkarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.