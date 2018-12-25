Kırsalda Kadınları Destekleme Derneği (KKD) Başkanı Şerife Polat, "Bilgisayar oyunları ahlaki ve kültürel yozlaşmaya yol açıyor." dedi.

KKD tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla yürütülen "Ahlak ve Kültür Amaçlı Bilgisayar Projesi"nin kapanış toplantısı Esertepe Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Polat toplantıda yaptığı konuşmada, proje ile bilgisayar oyunlarını ahlak ve kültür yönüyle değerlendirerek kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Polat, "Bilgisayar oyunları ahlaki ve kültürel yozlaşmaya yol açıyor. Dünyada 130 milyar dolarlık, Türkiye'de tamamına yakını ithalata dayalı 700 milyon milyon dolarlık bir pazara sahip olan bilgisayar oyunlarının yerli üretimi ile hem ülkemizin ekonomik varlıklarının dış piyasaya gitmesi önlenecek hem de ahlaki ve kültürel yozlaşmaya neden olan oyunların kullanım ve yıkıcı etkisi minimize edilecektir." görüşünü ifade etti.

Çocukların zamanlarının büyük bir kısmını bilgisayar başında geçirdiğine işaret eden Polat, dernek olarak çocuklara kendi istedikleri oyunları yazılımlarla yapmaları için eğitimler düzenlediklerini aktardı.

Polat, kendi oyunlarını yazan çocukları teşvik etmeyi amaçladıklarını, bu doğrultuda düzenledikleri yarışmada dereceye giren öğrencileri ödüllendirdiklerini anlattı.

