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Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:51 | Son Güncelleme

Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlamaları kapsamında etkinliklerin yapılacağı alandaki çalışmalar tamamlandı - "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde bayraklarla donatılan 400 bin metrekarelik alanda yaklaşık 30 kıl çadır, karakucak, yağlı ve şalvar güreşleri, atlı okçuluk, okçuluk, kökbörü yarışmaları, geleneksel el sanatları çarşısı ile bozkurt oyunlarının oynanacağı bölümler oluşturuldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kapsamında etkinliklerin yapılacağı alanda titizlikle yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Türklerin Anadolu'ya girişinin "kapısı" ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için son hazırlıklar yapıldı.

"1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde etkinliklerin yapılacağı 400 bin metrekare alan bayraklarla donatıldı.

Etkinlikler için yaklaşık 30 kıl çadır kurulduğu alanda, karakucak, yağlı ve şalvar güreşi, atlı okçuluk, okçuluk, kökbörü yarışmaları, geleneksel el sanatları çarşısı ile bozkurt oyunlarının oynanacağı bölümler oluşturuldu.

Dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam"dan biri olan Ahlat, Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması için 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ahlat Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı büyük Türk komutanı Sultan Alparslan'ın geçmişte inşa ettiği ruhaniyetle yeniden inşa ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin en güzel festival ve etnospor alanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Okçular Vakfının destekleriyle millete kazandırdıklarını belirten Çoban, çalışmaların 3 günlük festival için değil, insanları 12 ay boyunca ilçede ağırlayabilmek için yapıldığını vurguladı.

Alanın millet bahçesine dönüştürülmesi için çalışma yürüttüklerini bildiren Çoban, vatandaşın bu işi sahiplenmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanının sahiplenmesinin Ahlat'a ilgiyi artırdığını belirten Çoban, şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat, aynı zamanda 'sakin şehir' unvanına da sahip. Türkiye'nin en nadide yeri ve bin yıl önce serüvenimizi başlattığımız kutlu şehir. Tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet ruhaniyetiyle yolumuza devam ediyoruz. Tüm halkımızı, kültürümüzü yansıtacak etnospor alanına davet ediyoruz. 26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı da burada ağırlayacağız. Bitlis ve Ahlat olarak hazırız. Büyük Türk Komutanı Sultan Alparslan'ın bin yıl önceki ruhaniyetiyle bugün yeniden 1071 ruhunu paylaşıyor ve kutluyoruz."

Çoban, el sanatları çarşısı ile 50 kente ait yöresel ürünleri etkinlik alanında sergileyeceklerini, ilçeye has yöresel ürünleri vatandaşlara ikram edeceklerini anlattı.

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