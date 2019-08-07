HABER

Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yılına hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

"Anadolu'nun tapusu" olarak bilinen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı 400 dönümlük alanda çalışmalar devam ediyor - Bitlis Valisi Oktay Çağatay: - "Bu yılki faaliyetlerimizin, yoğun katılımla daha çok ses getireceğini düşünüyoruz. Ahlat, artık bir marka haline geldi. Bu marka sadece Türkiye'nin değil, bir dünya markasıdır"

BİTLİS (AA) - "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Bitlis'in Ahlat ilçesindeki 400 dönümlük alan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı etkinliklerine hazırlanıyor.

Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam"dan (İslamiyet'in kubbeleri) biri olan Ahlat'ta, 23-26 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikler için çalışmalar devam ediyor.

İlçenin Çarho mevkisinde Han Otağı'nın (büyük otağ) yanı sıra yaklaşık 30 kıl çadırın kurulacağı alanda, geleneksel çocuk oyunlarının tanıtılacağı, atlı gösteriler ile sportif faaliyetlerin yapılacağı kısımlar oluşturuluyor.

Alanda yürütülen çalışmaları inceleyen Bitlis Valisi Ortay Çağatay, Kaymakam Mustafa Akgül ve İlçe Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'dan bilgi aldı.

Alanın, 23-26 Ağustos'ta yapılacak etkinlikler için hazırlandığını belirten Çağatay, bu yıl çok güzel etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

400 dönümlük alanda son düzenlemelerin yapıldığını aktaran Çağatay, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız burada yapılacak geleneksel sporları seyretmeye gelecek, hatta kendileri bile katılacak. Esnafımız satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunacak. Geçen yıl buradaki etkinliklere 15 bin kişinin katıldığını biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve TRT'nin destekleriyle konserler verilecek. Şu anda etkinlik alanında fiziki altyapı hazırlıklarını tamamlıyoruz. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün destekleriyle güvenlik yolu ve dere ıslah çalışmaları da tamamlanmak üzere, 23 Ağustos'taki etkinliklere yetiştirilecek. Kutlamalar geçen yıla nazaran daha yoğun geçecek. Çevre illerden yoğun katılım bekliyoruz."

- "Ahlat bir marka haline geldi"

Bu yıl "sakin şehir" unvanı alan Ahlat'ın bunu hak ettiğini vurgulayan Çağatay, şöyle konuştu:

"Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı hafta sonları en az 2 bin kişinin ziyaret ettiğini biliyoruz. Bu, geçtiğimiz yıllara nazaran olağanüstü bir artış. Geçen yılki faaliyetler, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapılan düzenlemeler ve açılan müzemiz, vatandaşın bölgeye ilgisini arttırdı. En son 'sakin şehir' unvanını da almasıyla dünya çapında artık tanınan bir şehir haline geldi. Bu yılki faaliyetlerimizin, yoğun katılımla daha çok ses getireceğini düşünüyoruz. Ahlat artık bir marka haline geldi. Bu marka sadece Türkiye'nin değil, bir dünya markasıdır."

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Göç İdaresi'nden tartışılan konuyla ilgili açıklamaGöç İdaresi'nden tartışılan konuyla ilgili açıklama
Fotoğraflar // Beykoz'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulunduFotoğraflar // Beykoz'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahlat Bitlis Valisi Oktay Çağatay Çarho etkinlik Malazgirt Zaferi

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Beykoz'da kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden düzensiz göçmen açıklaması

Göç İdaresi'nden tartışılan konuyla ilgili açıklama

Bakan Dönmez: 'Yavuz' Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Mahkemeden emsal karar! 'AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu'

AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.