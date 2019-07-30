"Ahlat Selçuklu Mezarlığı çok büyük bir hazine"

BİTLİS (AA) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin, "Ahlat'ı bir bütün olarak kabul ediyoruz. Burada sadece mezarlığımızın restorasyonu anlamında değil, Ahlat'ı yani başkentimizi hak ettiği yere kavuşturacak her türlü çalışmanın içindeyiz." dedi.

Bitlis'e gelen Yazgı, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen peyzaj ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi, kazı ekibi ve yetkililerden bilgi aldı.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlamaları kapsamında Ahlat'ta programların düzenleneceğini belirten Yazgı, 24 Ağustos'a kadar mezarlıktaki alan düzenlemesiyle ilgili çalışmaları tamamlamayı planladıklarını aktardı.

Çalışmaların ne aşamada olduğunu görmek için Ahlat'a geldiğini ifade eden Yazgı, "Burada peyzaj çalışmalarımız var. Restorasyon çalışmalarımıza da hız katarak 12 aya çıkardık. Mezar taşlarımızın ve mezarlarımızın restorasyonuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Burası çok büyük bir alan, çok büyük bir servet ve çok büyük tarihi bir hazine. Etaplar şeklinde burayı en güzel hale getirecek çalışmaların tümünü gerçekleştireceğiz." diye konuştu.