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"Ahlat Selçuklu Mezarlığı çok büyük bir hazine"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı: - "Ahlat'ı bir bütün olarak kabul ediyoruz. Burada sadece mezarlığımızın restorasyonu anlamında değil, Ahlat'ı yani başkentimizi hak ettiği yere kavuşturacak her türlü çalışmanın içindeyiz." - "(Ahlat Selçuklu Mezarlığı) Çok büyük bir alan, çok büyük bir servet ve çok büyük tarihi bir hazine. Etaplar şeklinde burayı en güzel hale getirecek çalışmaların tümünü gerçekleştireceğiz"

BİTLİS (AA) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin, "Ahlat'ı bir bütün olarak kabul ediyoruz. Burada sadece mezarlığımızın restorasyonu anlamında değil, Ahlat'ı yani başkentimizi hak ettiği yere kavuşturacak her türlü çalışmanın içindeyiz." dedi.

Bitlis'e gelen Yazgı, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen peyzaj ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi, kazı ekibi ve yetkililerden bilgi aldı.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlamaları kapsamında Ahlat'ta programların düzenleneceğini belirten Yazgı, 24 Ağustos'a kadar mezarlıktaki alan düzenlemesiyle ilgili çalışmaları tamamlamayı planladıklarını aktardı.

Çalışmaların ne aşamada olduğunu görmek için Ahlat'a geldiğini ifade eden Yazgı, "Burada peyzaj çalışmalarımız var. Restorasyon çalışmalarımıza da hız katarak 12 aya çıkardık. Mezar taşlarımızın ve mezarlarımızın restorasyonuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Burası çok büyük bir alan, çok büyük bir servet ve çok büyük tarihi bir hazine. Etaplar şeklinde burayı en güzel hale getirecek çalışmaların tümünü gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yazgı, mezarlıkta 38 bin metrekarelik alanda çimlendirme çalışmalarının devam ettiğini, ağaçlandırmanın da yapılacağını anlattı.

Mezarlığın çevresinde belirlenen noktalara karşılama merkezi, bebek emzirme odası, kafeterya, tuvalet ve hediyelik eşya mekanlarının da oluşturulacağını bildiren Yazgı, şunları kaydetti:

"Burası hak ettiği yeri hem turizm hem de kültür anlamında daha iyi şekilde görecek. Yapacağımız çalışmalarla ziyaretçilerimize güzel bir alan sunacağız. Ahlat'ı bir bütün olarak kabul ediyoruz. Burada sadece mezarlığımızın restorasyonu anlamında değil, Ahlat'ı yani başkentimizi hak ettiği yere kavuşturacak her türlü çalışmanın içindeyiz. Misafirlerimiz için müzemizi hem görsel hem de işlevsel anlamda daha iyi hale getireceğiz. Orada ziyaretçilerimize daha güzel bir sunumda bulunacağız. Kafeteryayla misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapacağız. Talimatlarımızı da ona göre aldık. Arkadaşlarımız da çalışmalarını canla başla yürütüyor."

Yazgı'ya, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Müze Müdürü Mikail Erçek ile kazı ekibi eşlik etti.

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