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"Ahlat Türk tarihi açısından özel öneme sahip"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 20:50 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "Ahlat'ı uzun süredir görmek istiyorduk. Türk tarihi açısından önemli bir fonksiyona, çok özel bir öneme sahip bir mekan burası"

BİTLİS (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Ahlat'ı uzun süredir görmek istiyorduk. Türk tarihi açısından önemli bir fonksiyona, çok özel bir öneme sahip bir mekan burası." dedi.

Saraç, Muş'taki programının ardından beraberindeki heyetle Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban tarafından karşılanan Saraç, dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Mezarlık ve her biri sanat eseri değerinde olan mezar taşları hakkında bilgi alan Saraç, daha sonra Emir Bayındır Kümbeti'ni gezdi.

Saraç, burada yaptığı açıklamada, Ahlat'a ilk kez geldiğini belirterek, ilçeye gelmekte bu kadar geciktiği için üzüldüğünü söyledi.

Muş'ta 28 üniversitenin rektörleriyle bir araya geldiğini anımsatan Saraç, şunları kaydetti:

"Ahlat'ı uzun süredir görmek istiyorduk. Türk tarihi açısından önemli bir fonksiyona, çok özel bir öneme sahip bir mekan burası. Etkilenmemek elbette ki mümkün değil. Bu mekanın bütünüyle, bütün hakikatiyle gün yüzüne çıkması için çeşitli üniversitelerimizden de ekipler burada çalışıyor. Gönlümüz ister ki erozyona maruz kalmadan bu kültürel mirası gelecek nesillere kesintisiz bir şekilde intikali için bu çalışmalar en kısa sürede neticelensin."

Saraç ile beraberindekiler, fotoğraf çekildikten sonra ilçeden ayrıldı.

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