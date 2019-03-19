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Ahlat'ın "sakin şehir" üyeliğinin kabul edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:58 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: "Kriterlerin birçoğu doğal olarak mevcuttu. Ülkemiz ve ilçemiz kazandı. Doğal güzelliği muhteşem bu diyara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

BİTLİS (AA) - Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçenin "sakin şehir" üyeliğine kabul edilmesine ilişkin, "Kriterlerin birçoğu doğal olarak mevcuttu. Ülkemiz ve ilçemiz kazandı. Doğal güzelliği muhteşem bu diyara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Çoban, İtalya'nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda, Ahlat'ın "sakin şehir" üyeliğinin onaylanmasına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakin Şehirler Platformu'nda yer almanın tanıtım açısından önemli olduğunu söyledi.

"Sakin şehir" üyeliğinin kabul edilmesiyle Ahlat'ın yeni bir ivme kazandığını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Ahlat bütün kriterleri tamamlayarak onay aldı. İlçemiz UNESCO dünya mirası içerisinde yer alan bir özelliğe ve bu tarihi mirasın haricinde zengin flora, doğal ve botanik güzelliklere sahip. Tabii en büyük sevdamız buradaki kültürel mirasın tüm dünyaya tanıtılması ve ecdadın bıraktığı bu sanat bahçesini herkesin görmesiydi."

Çoban, Ahlat'ın 8 bin 200 tarihi mezar taşıyla aynı zamanda 4 bin yıllık siyasi hayatın bütün motiflerini taşıdığını anlattı.

"Sakin şehir" olabilmek için 200 kriterin yer aldığı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Çoban, "Bu kriterlerin tamamını oluşturmak çok zordu ama konu Ahlat olunca, rahat oldu. Bu kriterlerin birçoğu doğal olarak mevcuttu. Ülkemiz ve ilçemiz kazandı. Ahlat'ımıza ve halkımıza hayırlı olsun. Doğal güzelliği muhteşem bu diyara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Çoban, 23 Mart'ta İzmir'de düzenlenecek törende üyelik sertifikasını alacaklarını dile getirdi.

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Ahlat Bitlis İtalya sakin şehir Üyelik

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