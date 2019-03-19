BİTLİS (AA) - Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçenin "sakin şehir" üyeliğine kabul edilmesine ilişkin, "Kriterlerin birçoğu doğal olarak mevcuttu. Ülkemiz ve ilçemiz kazandı. Doğal güzelliği muhteşem bu diyara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Çoban, İtalya'nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda, Ahlat'ın "sakin şehir" üyeliğinin onaylanmasına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakin Şehirler Platformu'nda yer almanın tanıtım açısından önemli olduğunu söyledi.

"Sakin şehir" üyeliğinin kabul edilmesiyle Ahlat'ın yeni bir ivme kazandığını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Ahlat bütün kriterleri tamamlayarak onay aldı. İlçemiz UNESCO dünya mirası içerisinde yer alan bir özelliğe ve bu tarihi mirasın haricinde zengin flora, doğal ve botanik güzelliklere sahip. Tabii en büyük sevdamız buradaki kültürel mirasın tüm dünyaya tanıtılması ve ecdadın bıraktığı bu sanat bahçesini herkesin görmesiydi."

Çoban, Ahlat'ın 8 bin 200 tarihi mezar taşıyla aynı zamanda 4 bin yıllık siyasi hayatın bütün motiflerini taşıdığını anlattı.