HABER

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Alpaslan Ortaokulunca tarafından yürütülen “Güçlü Okulum Güçlü Ülkem” projesi kapsamında öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdikleri sebzeler, ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşılıyor.Alpaslan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından “Güçlü Okulum Güçlü Ülkem” projesi kapsamında birçok etkinlik yapılıyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Alpaslan Ortaokulunca tarafından yürütülen “Güçlü Okulum Güçlü Ülkem” projesi kapsamında öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdikleri sebzeler, ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşılıyor.
Alpaslan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından “Güçlü Okulum Güçlü Ülkem” projesi kapsamında birçok etkinlik yapılıyor. Proje kapsamında okulun bahçesinde oluşturulan alanda öğrenciler öğretmenlerinin desteğiyle toprağı kazarak kendi elleriyle diktikleri sebze fidelerinin yaz boyunca bakımını üstlendi. Öğrenciler, bahçede yetiştirdikleri sebzeleri de toplayarak ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Öğrencilerle beraber tabiat atölyesi kapsamında bahçe kuran Matematik Öğretmeni Hüsniye Duran, “Geçen yıl başlatmış olduğumuz ‘Güçlü Okulum Güçlü Ülkem’ projesindeki etkinliklerden bir tanesi de tabiat atölyesi kapsamında bahçe mahsulleri yetiştirmekti. Bu etkinliğe geçen yıl başladık. Çocuklarla birlikte bahçeyi kazdık, sulamalarını birlikte yaptık, fidanları diktik ve yaz dönemiyle birlikte mahsullerimizi aldık. Çocuklarımızla birlikte bu mahsullerimizi ihtiyacı olan ailelere ve mahallemizde bulunan Suriyeli ailelerle paylaşıyoruz. Bu etkinlikten ötürü çocuklar çok mutlu. Bir şeyler yetiştirmekten, ürün ortaya koymaktan çok mutlular, ben de çok mutluyum. Müdürüme, öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.
Zeynep İlhan adlı öğrenci de, “Güçlü Okulum Güçlü Ülkem” projesi kapsamında okul bahçesinde domates ve biber yetiştirdiklerini belirterek, “Bu bahçemizi daha da büyütmek istiyoruz. Bu projeye geçen yıl başladık. Bahçemizden topladığımız domates ve biberleri ihtiyacı olanlara, Suriyeli ailelere dağıtıyoruz” diye konuştu.
Berat Kaçmaz isimli öğrenci ise bahçede yetiştirdikleri sebzeleri kendi yararlarına kullanmak yerine ihtiyaç sahiplerine verdiklerini söyledi.
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat da oluşturdukları bahçede sebze yetiştiren öğrencileri ziyaret ederek çalışmalarını inceledi. Yaptıkları güzel projeden dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Kaymakam Erat, öğrencilere sera kurma sözü verdi.

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış

Ahlatlı öğrencilerden örnek davranış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Son dakika: Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı

Çevik kuvvet otobüsünü hedef almışlardı! Kimlikleri belli oldu

Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitime bir ay ara!

Eğitime ara verildi!

Mardin'deki operasyonda 'Roger' kod adlı Fırat Şimdi öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Fırat Şimdi öldürüldü

Düzce'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Polisin dur ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.