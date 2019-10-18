HABER

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 16:15 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.Van’da yapılan törenin ardından Şehit Uzman Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün cenazesi helikopterle memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesine getirildi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Van’da yapılan törenin ardından Şehit Uzman Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün cenazesi helikopterle memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesine getirildi. Protokol üyeleri ve aile tarafından karşılanan cenaze, ilçe merkezinde bulunan Akkoyunlu Camii’ne getirildi. Buradaki törene katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve askeri erkan, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.
Cenaze törende şehidin eşi ve annesi tabuta sarılarak ağıt yakarken, baba Kerem Öztürk ve şehidin kendisi gibi uzman çavuş olan kardeşi Erdem Öztürk ise soğukkanlılıklarını korudu. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Bitlis İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından cenaze namazı kıldırılarak helallik istendi.
Okunan duaların ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına alındı. Cenaze törenine katılan binlerce kişi, namazın ardından tekbir getirip "Kahrolsun PKK" sloganları atarak, Türk bayrağı eşliğinde Selçuklu Caddesi’nden Mazlum Yegül Caddesi’ne kadar yaklaşık 4 kilometre yürüdü.

Şehide son selam
Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün kendisi gibi uzman çavuş olan kardeşi Erdem Öztürk de üniformasıyla katıldığı törende abisine selam durdu.
Evli ve 1 çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, Abdurrahman Gazi Türbesi yakınlarında bulunan Ahlat Şehitliği’nde gözyaşları arasında defnedildi.

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Hulusi Akar ile ilgili açıklama

MSB'den Bakan Akar açıklaması

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi 

Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi 

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Yaşlı adama tuvalette kabusu yaşatmıştı! 3 gün kaçabildi

Tuvalette kabusu yaşatmıştı! 3 gün kaçabildi

İstanbul'da Kurt Kapanı 2019-16 denetimi!

İstanbul'da dev denetim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.