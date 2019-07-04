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Ahlat’ta 32 hafız için mezuniyet töreni düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Ahlat ilçesinde hafızlık kurslarında hafızlığını tamamlayan 7’si kadın 32 hafız için mezuniyet töreni düzenlendi.

Ahlat’ta 32 hafız için mezuniyet töreni düzenlendi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Ahlat ilçesinde hafızlık kurslarında hafızlığını tamamlayan 7’si kadın 32 hafız için mezuniyet töreni düzenlendi.
Ahlat Abdurrahman Gazi Türbesi önünde düzenlen programa Vali Oktay Çağatay, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Ahlat Kaymakam Vekili Mehmet Ali Özkan, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Zeki Ergezen, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, bazı kurum amirleri, hafız öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, hafızlık kurslarıyla ilgili bilgi verdi. Uyuşturucu hakkında ailelere önerilerde bulunan İşliyen, "Gençlerimizi bu hale getiren bu uyuşturucu bu topraklarda ekiliyor bu topraklarda satılıyor. Bizim medreselerimizle, Kuran kurslarımızla direnmemiz gerekiyor. Sur’daki çukur olaylarında 14 yaşında çocuklar öldü. 66 şehit gencimiz vardı. Kendi ellerimizle gönderdik. Ama karşıda terörün, uyuşturucunun tuzağına düşmüş 14 yaşında, elinde çanta kalem tutması gereken gencin eline otomatik silah tutturmuşlar. Bu gençlerin ölümüne de şahit olduk. Önce istikamet göstereceğiz. Yüreklerine iman ahlak, helal, haram, namus, iffet ve benzeri güzellikleri yerleştireceğiz" dedi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise ailelere ve eğitim veren hafızlara teşekkür ederek, "Hafızların bu rütbeye, bu unvana kavuşmasında emeği geçen öncelikle anne babalarına teşekkür ederim. Onlara bu güzellik nasip oldu. Allah hayırlarını kabul etsin. Günün zorluklarına rağmen onları devletimizin şefkatli ellerine teslim edip, Kuran’ın evrensel ve sonsuz mesajı ile buluşturdular. İleriye götürdüler. Onlara hafızlık ve hıfzetme imkanı tanıdılar. Allah onlardan razı olsun. Onlara rehberlik eden öğretmenlik yapan ve hayrına vesile olan hocalarına da teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından 7’si kadın 32 hafız belgelerini davetlilerden aldı. Yapılan duaların ardından Bitlis Valisi Çağatay tarafından Dr. Burhan İşliyen’e Ahlat bastonu hediye edildi. Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık ve Kuran Kursu yeni binasının açılışının ardından program sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Ahlat’ta 32 hafız için mezuniyet töreni düzenlendiAhlat’ta 32 hafız için mezuniyet töreni düzenlendiAhlat’ta 32 hafız için mezuniyet töreni düzenlendiAhlat’ta 32 hafız için mezuniyet töreni düzenlendi

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