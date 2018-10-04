Ahlat'ta ilk patatesler söküldü

Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- TÜRKİYE'nin yüzde 5'nin, bölgenin ise yüzde 75'lik patates ihtiyacını karşılayan Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde, bu yıl da yoğun bir patates üretimi yapıldı. Üretimi yapılan patateslerin ilk sökümü başlarken, çiftçiler bu yıl hasadın iyi olduğunu yaklaşık 170 bin ton patates elde edeceklerini belirtti. Verimli topraklara sahip olduklarını ve daha çok üretim yapabileceklerini anlatan Ahlat Ziraat Odası Başkan Vekili İzzettin Altuntaş, ilçede yaşayan binlerce kişinin geçimini tarım yaparak sağladığını söyledi. Türk tarihi açısından önemli bir değere sahip olan ve Selçuklu döneminden kalma kalıntı ve mezar taşlarıyla bilinen Ahlat, sahip olduğu verimli topraklarıyla da önemli bir yer tutuyor. Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat'ta yılda yaklaşık 170 bin ton patates, 350 bin ton buğday, 103 bin ton şeker pancarı, 120 bin ton fasulye, 15 bin ton nohut, 10 bin ton ayçiçeği, 45 bin ton arpa ile önemli miktarda domates üretimi de yapılıyor. Bu yılki patates üretimine ise ayrı bir önem veriliyor. Mazot, tohum ve gübre gibi girdiler, çeşitli hastalıklar ve ekim alanlarının azalması sonucu geçen yıl pazardaki fiyatı 5-6 liraya kadar çıkan patates üretimine Ahlatlı çiftçiler bu yıl ayrı bir önem verdi. '170 BİN TON PATATES HASADI BEKLENİYOR' Ahlat'taki üreticilerin yoğun bir çalışma ve emekle yetiştirdikleri patateslerin ilk söküm çalışmalarına da başlandı. Yüzlerce dönümlük tarlalarda Doğu ve Güneydoğu'dan gelen işçilerle yapılan sökümlerle birlikte patates fiyatlarının düşmesi beklenirken, üreticiler bu yıl hasadın iyi olduğunu söylüyor. Türkiye'nin yüzde 5'inin, bölgenin de yüzde 75'lik patates ihtiyacının ilçeden karşılandığını söyleyen Ahlat Ziraat Odası Başkan Vekili İzzettin Altuntaş, tarihi ve kültürel yapısıyla bilinen Ahlat'ın patates üretiminde ülke için önemli bir üretim merkezi olduğunu belirtti. Altuntaş, "İlçemizde yaklaşık 10 bin kişi tarımla uğraşıyor ve geçimini bu yolla sağlıyor. İlçede en çok patates üretimi yapılıyor. Bu yıl yaklaşık 170 bin ton patates elde etmeyi planlıyoruz. Ahlat patatesinin markalaşması için çalışmalar yapmaktayız. Üreticilerimiz artık patates tohumlarını kendisi üretmektedir" dedi.
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