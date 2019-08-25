Ahlat'ta Malazgirt Zaferi coşkusu

Zaferin anlam ve önemini tekrar idrak ettiklerini belirten Bilgi, "Ahlat'taki etkinliklerimiz Türkiye'nin her tarafındaki kardeşlerimizin kucaklaşmasına vesile oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak burada yemek ikramında bulunduk. Ayrıca çadırımızda yöresel yemeklerimizi dağıttık. Böyle güzel bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Çok güzel bir teveccüh var. Hem Ahlat halkından hem de illerden gelen misafirlerimiz yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

