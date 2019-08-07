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Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkiinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanında çevre düzenleme ve dere ıslah çalışmaları devam ediyor.Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kutlama alnında Ahlat Belediyesi ve DSİ 17.

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkiinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanında çevre düzenleme ve dere ıslah çalışmaları devam ediyor.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kutlama alnında Ahlat Belediyesi ve DSİ 17. Bölge Müdürlüğünce başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve Belediye Başkanı Mümtaz Çoban’dan bilgi aldı. Kutlama alanında yakın zamanda sel yaşandığını ifade eden Vali Çağatay, 23 ve 26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan kutlamalara her şeyin hazır olacağını söyledi.
Çarho mevkiinde kurulan otağları gezerek gazetecilere açıklama yapan Vali Çağatay, Ahlat’ın Türkiye değil bir dünya şehir olduğunu hatırlattı. Vali Çağatay, “Şu anda bulunduğumuz alan Çarho etkinlik alanımız. 23 Ağustos tarihinde başlayarak en sonunda ise Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 1071 faaliyetlerimizi biz burada gerçekleştireceğiz. Alandaki son düzenlemelerimizi yapıyoruz. Büyük han çadırından tutunda diğer çadırlarımızla beraber 23 Ağustos’la beraber müthiş bir etkinlik göreceksiniz. Vatandaşlarımız bu bölgede yapılacak olan geleneksel sporları seyretmeye gelecek, hatta kendileri bile katılacaklar. Burada esnafımız satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunacak. Geçen seneki tecrübemize göre buraya en az 15 bin kişinin katıldığını biliyoruz. Akşamları Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve TRT’nin de destekleri ile ilçemizin genelinde konserler verilecek. Şu anda etkinlik alanında fiziki alt yapı hazırlıklarını tamamlıyoruz. İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün de destekleri ile güvenlik yolu ve dere ıslah çalışmaları tamamlanmak üzere, çok az bir çalışmamız kaldı. Allah nasip ederse 23 Ağustos’ta burası vatandaşlara hazır hale gelecek” diye konuştu.

Ahlat’a yoğun ilgi
Geçen yıla nazaran kutlamaların bu yıl daha yoğun geçeceğini sözlerine ekleyen Çağatay, “Geçen yıl stantlarımızın sayısı daha azdı. 30 civarında yöresel ürünlerin sergilendiği alan vardı. Bu yıl bu sayıyı 70’e kadar çıkarttık. Çadırlarımızın sayısında da bir miktar artış oldu. Çevre illerden belediyelerden ve kültür müdürlüklerinden yoğun bir katılım bekliyoruz. Geçen seneye göre sanırım onlarda da ciddi bir artış olacak. Bir de Cumhurbaşkanımızın eğer programları uyarsa geçen yıl Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etmişlerdi. İnşallah bu yıl da yine ziyaret eder, ama takdir Cumhurbaşkanımızındır” dedi.

“Ahlat bir dünya markası”
Ahlat’ın bir dünya markası olduğunu belirten Çağatay, “Ahlat bu yıl ‘sakin şehir’ unvanını kazanmış bir şehrimiz olmuştur. Gerçekten de bunu sonuna kadar hak ediyordu. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda Selçuklu Mezarlığı diye adlandırdığımız mezarlığa hafta sonları nereden baksak minimum 2 bin kişinin ziyaret ettiğini biliyoruz. Geçtiğimiz yıllara nazaran olağan üstü bir artış bu. Biz şunu da biliyoruz ki geçen yıl yapılan faaliyetler, yapılan düzenlemeler ve açılan müzemiz, vatandaşın bölgeye olan ilgisini arttırdı. En son sakin şehir unvanını da alması ile beraber dünya çapında artık tanınan bir şehir haline geldi. Bu yılki faaliyetlerimizle daha büyük katılımla çok daha büyük ses getireceğini düşünüyoruz. Çünkü artık Ahlat bir marka haline geldi. Bu marka artık Türkiye markası değil, bir dünya markasıdır” şeklinde konuştu.

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor
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