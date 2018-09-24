Ahlat'ta 'sakin şehir' adaylığı heyecanı

Özcan ÇİRİŞ/AHLAT (Bitlis), (DHA) - İTALYA'nın Torino kentinde gerçekleştirilen Cittaslow (sakin şehir) Koordinasyon Toplantısı'nda, Bitlis Ahlat'ın da 'sakin şehir' adayı olması, ilçede heyecanla karşılandı. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Şimdiden ilçemize hayırlı olsun. İlçemiz bu konuda yüksek puan aldı. Kaymakamlık ve belediyemizin kurduğu proje ofisinde hazırlık yaptık. 2 yıldır süren bir çalışma vardı. Nihai olarak bin yıl önceki başkent Ahlat, bugün ilçe konumunda. Ancak üstündeki öğelerle büyük bir kültürel mirasa sahip" dedi.

Torino Ticaret Odası'nın ev sahipliği ve desteğiyle dün Ticaret Odası Salonu'nda yapılan toplantıda Hollanda ve Almanya'dan yeni üyelerin kabulü yapıldı. Hollanda'dan Gulpen-Mitten ve Almanya'dan Michelstadt alkışlarla sertifikalarını alırken, Hollanda 12, Almanya ise 18 üyeye çıkmış oldu.

Cittaslow Türkiye Koordinatörü olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cittaslow Türkiye ağına katılmak için kendilerine başvuru yapan, yerinde denetlenen ve dosyaları hazırlanan Muğla'nın Köyceğiz, Bitlis'in Ahlat ve Erzincan Kemaliye ilçelerinin başvurularını gerçekleştirerek adaylık dosyalarını teslim ettiğini söylemesi, Türk tarihi açısından önemli bir değere sahip olan ve Selçuklu döneminden kalma kalıntı ve mezar taşlarıyla bilinen Ahlat'ta da heyecana neden oldu.