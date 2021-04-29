Ahmaud Arbery Cinayeti Şüphelilerine Federal Suçlama

ABD’de savcılar Georgia’da üç beyaz erkek hakkında federal nefret suçu işledikleri ve siyah Ahmaud Arbery’yi kaçırarak öldürdükleri gerekçesiyle suçlama yaptı. Arbery, geçen yıl Georgia’nın banliyölerinden birinde koşu yaptığı sırada bu kişiler tarafından vurularak öldürülmüştü.

Adalet Bakanlığı eski polis memuru 65 yaşındaki Gregory McMichael, oğlu 35 yaşındaki Travis McMichael ve 51 yaşındaki William "Roddie" Bryan’ın her birinin hak ihlali ve cinayetle suçlandığını bildirdi.

Travis ve Gregory McMichael ayrıca şiddet eyleminde bulunmak için silah taşımakla suçlandı.

Biden yönetimi göreve başladığı üç ay öncesinden bu yana medeni haklar yasalarını daha yoğun bir şekilde uyguluyor. Aktivistler bu yasaların eski Başkan Donald Trump döneminde görmezden gelindiğinden şikayet ediyordu.

Bu üç kişi hakkında federal nefret suçu iddialarının dışında daha önce eyalet savcıları tarafından kasıtlı cinayet, ağır cinayet, ağırlaştırılmış saldırı, zorla alıkoyma ve ağır suç işlemeye teşebbüs suçlamaları yapılmıştı.