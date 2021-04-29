HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ahmaud Arbery Cinayeti Şüphelilerine Federal Suçlama

Ahmaud Arbery Cinayeti Şüphelilerine Federal Suçlama

29.04.2021 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de savcılar Georgia’da üç beyaz erkek hakkında federal nefret suçu işledikleri ve siyah Ahmaud Arbery’yi kaçırarak öldürdükleri gerekçesiyle suçlama yaptı. Arbery, geçen yıl Georgia’nın banliyölerinden birinde koşu yaptığı sırada bu kişiler tarafından vurularak öldürülmüştü

Ahmaud Arbery Cinayeti Şüphelilerine Federal Suçlama

ABD’de savcılar Georgia’da üç beyaz erkek hakkında federal nefret suçu işledikleri ve siyah Ahmaud Arbery’yi kaçırarak öldürdükleri gerekçesiyle suçlama yaptı. Arbery, geçen yıl Georgia’nın banliyölerinden birinde koşu yaptığı sırada bu kişiler tarafından vurularak öldürülmüştü.

Adalet Bakanlığı eski polis memuru 65 yaşındaki Gregory McMichael, oğlu 35 yaşındaki Travis McMichael ve 51 yaşındaki William "Roddie" Bryan’ın her birinin hak ihlali ve cinayetle suçlandığını bildirdi.

Travis ve Gregory McMichael ayrıca şiddet eyleminde bulunmak için silah taşımakla suçlandı.

Biden yönetimi göreve başladığı üç ay öncesinden bu yana medeni haklar yasalarını daha yoğun bir şekilde uyguluyor. Aktivistler bu yasaların eski Başkan Donald Trump döneminde görmezden gelindiğinden şikayet ediyordu.

Bu üç kişi hakkında federal nefret suçu iddialarının dışında daha önce eyalet savcıları tarafından kasıtlı cinayet, ağır cinayet, ağırlaştırılmış saldırı, zorla alıkoyma ve ağır suç işlemeye teşebbüs suçlamaları yapılmıştı.

Eyalet düzeyindeki suçlamalar için henüz duruşma tarihi belirlenmiş değil.

Arbery’nin geçen yıl 23 Şubat’ta hayatını kaybetmesinden haftalar sonra Mayıs 2020’de ölüm anı videosu sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Arbery’nin ölümü geçen yıl Amerika genelinde protesto gösterilerine neden olan siyahlara yönelik cinayetlerden biri olmuş ve tepkiyle karşılanmıştı.

Silahsız bir siyah Amerikalı olan George Floyd’un Minneapolis’te beyaz polis memuru Derek Chavin tarafından öldürülmesi ve yine siyah Breonna Taylor’ın Kentucky eyaletinin Louisville kentinde polisin evine düzenlediği baskında vurularak öldürülmesi olayları da yine 2020 yılında yaşanmıştı.

Minneapolis’te jüri bu ayın başında George Floyd’un boynuna dizini bastırarak öldürmekle suçlanan eski polis memuru Chauvin’i hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.

Bakanlık ayrıca Floyd ve Taylor’ın ölümleriyle ilgili de adli soruşturma yürütüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Ay'a ilk ayak basan astronot yaşamını yitirdiAy'a ilk ayak basan astronot yaşamını yitirdi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.