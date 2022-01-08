Ahmaud Arbery’yi Öldüren Üç Kişiye Ömür Boyu Hapis

ABD’nin Georgia eyaletinde görülen davada Travis McMichael, Gregory McMichael ve William "Roddie" Bryan, siyah Ahmaud Arbery’yi öldürmekten ömür boyu hapis cezası verdi.

Baba-oğul McMichaellar hayatlarının geri kalanını demir parmaklıklar ardında geçirecek. Yargıç Timothy Walmsley, komşuları William Bryan’ın 30 yıl hapis cezasını tamamlamasının ardından temyize başvurabileceği hükmüne vardı. 30 yıl eyaletin cinayet davalarında verdiği en düşük ceza.

Video görüntülerine bakarak en ağır cezayı verdi

Yargıç Walmsley, Brunswick kentindeki Glynn İlçe Mahkemesi'nde görülen duruşmada, baba-oğula mümkün olan en ağır cezanın verilme nedeninin, mahkemede delil olan videoda sarf ettikleri "duygusuz" sözleri ve eylemleri olduğunu belirtti.

Yargıç, 25 yaşındaki Arbery'nin ölüm nedeninin sanıkların yasaları kendilerinin uygulamak istemesi olduğunu söyledi.

Arbery'nin akrabaları daha önce mahkemeye yaptıkları başvuruda cinayete ırkçı önyargıların neden olduğunu söylemişti. Savunma avukatları ise sanıkların Arbery’yi öldürmeyi hedeflemediklerini öne sürmüştü.

Kasım ayında bir jüri, 66 yaşındaki Gregory McMichael, 35 yaşındaki oğlu Travis McMichael ve komşuları 52 yaşındaki Bryan'ı cinayet, ağırlaştırılmış saldırı, haksız alıkoyma ve suç işlemeye kast etmekten suçlu bulmuştu.

Üç sanıktan hiçbiri duruşmada mahkemeye hitap etme haklarını kullanmadı. Savunma avukatları ise mahkumiyet kararlarına itiraz edeceklerini söyledi.

Üçü de beyaz olan sanıklar Şubat ayında ise nefret suçları ve Arbery’nin sivil haklarını ihlal etmekten federal davada yargılanacak.

Beş dakika kovaladılar

Savcılar, üç sanığın bir Pazar günü öğleden sonra koşuya çıkan bir siyah hakkında yanlışlıkla "en kötüsünü varsaydıklarını" söyledi. Sanıklar Arbery'yi ara sokaklarda yaklaşık beş dakika kovalamıştı.

Davanın sonucu Georgia yasasının o dönemde izin verdiği ancak bugün yürürlükte olmayan ‘‘vatandaş tutuklaması’’ uygulamasının, sanıkların işlediği bir suçtan kaçtığı sezgisiyle siyah Arbery’nin karşısına çıkma hakları olup olmadığına bağlıydı. Ancak jüri sanıkların ifadelerini bu şekilde yorumlamadı.

23 Şubat’ta Satilla Shores mahallesinde Gregory Michael ve oğlu Travis McMichael, silahlarını alıp kamyonete binerek, koşuya çıkan Ahmaud Arbery’yi kovalamaya başlamıştı.

‘‘Korkutamadıkları ve yıldıramadıkları için öldürdüler’’

Arbery'nin annesi Wanda Cooper-Jones, Cuma günü mahkemeye hitabında, "Oğlumu hedef seçtiler çünkü onu toplumlarında istemiyorlardı. Onu yeterince korkutamadıkları ve yıldıramadıklarında öldürdüler" demişti.

Yargıç, ceza kararında annenin sözlerini alıntılayarak, bu sözleri çok doğru bulduğunu söyledi.

McMichael’ların komşusu William Bryan da kendi kamyonetiyle kovalamacaya katılmış ve Travis McMichael'ın yakın mesafeden Arbery'ye bir pompalı tüfekle ateş ettiğini kaydetmek için cep telefonunu çıkarmıştı. Vurulduğu sırada Arbery'nin üzerinde koşu kıyafetleri ve spor ayakkabılarından başka bir şey yoktu.

Video aylar sonra ortaya çıktığında büyük tepkiye neden olmuş ve yerel bir savcının, cinayette suç unsuru görmemesi nedeniyle olaya karışanların hiçbirinin henüz tutuklanmadığı anlaşılmıştı.

