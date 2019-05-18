Ahmed Eğribozi Hazretleri’nin kabri tespit edildi

Büyük alim Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri’nin halifelerinden olan, İzmir’de vefat etmesine karşın kabrinin yeri bilinmeyen ehli sünnet büyüklerinden Ahmed Eğribozi Hazretleri’nin kabrinin, İzmir’de Emir Sultan Haziresinde olduğu tespit edildi. Nakşibendiyye yolu büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri’nin halifelerinden olan Ahmed Eğribozi Hazretleri’nin, uzun süre Bağdat’ta kaldıktan sonra Şam’a oradan da İzmir’e gelip ve buraya yerleştiği bilinmesine rağmen vefat ettiği İzmir’de kabrinin yeri bilinmiyordu. Okuduğu ansiklopedilerde Ahmed Eğribozi Hazretleri’nin uzun müddet İzmir’de kaldığını ve burada vefat ettiğini öğrenen İzmirli araştırmacı Sedat Gökgedik, kabir yeri belli olmayan evliyanın gömüldüğü yeri bulmak için çalışmalar yaptı. Bundan yaklaşık 15 sene önce yaptığı çalışmalardan sonuç alamayan Gökgedik, bir tanıdığı vasıtasıyla tanıştığı kişi sayesinde kabrin yerini belirlediklerini anlatarak, “Sakarya’da bulunan bir tanıdığım İzmir’e hiç gelmemesine rağmen ‘İzmir’de büyük bir Osmanlı mezarlığı var. Kabri orada ara’ dedi ve kabrin yerini konum vererek tarif etti. Hem tariften hem de hazırlanmış kaynak eserlerden yararlanarak Ahmed Eğribozi Hazretleri’nin kabir taşını Emir Sultan Haziresinde bulduk” dedi.

Kabir Emir Sultan Haziresinde

Üzerinde “Hüvelbaki/ Meşayıh-ı kiram-ı Nakşbendiyye-i/ Halidiyye’den merhum ve mağfur/ Ağrıbozi eş-şeyh el-hacc/ Ahmed Efendi Hazretleri’nin ruh-ı/ şeriflerine El-Fatiha/ Sene 1270, 19 L” yazılı kabir taşını karşısında görünce heyecanlandığını dile getiren Gökgedik, “Kaynak eserlerden araştırarak kabir yerini de tespit ettik. Daha sonra konuyu İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a arz ettik. Vali Bey konuyu sahiplenerek kabrin düzenlenmesi için talimat verdi” diye konuştu.

Ahmed Eğribozi Hazretleri’nin kabrinin İzmir Emir Sultan Haziresinde, türbenin güneyinde yer aldığını ifade eden Sedat Gökgedik, “Yanında Şeyh Abdullah adlı başka bir Nakşi zatın kabri yer alıyor” dedi.

Emir Sultan Haziresine çok yakın bir mesafede bulunan Çorakkapı Camiinde de Osman Nuri Efendi Hazretleri’nin kabir yerinin olduğunu ancak kabir taşını toprak altında kalmış olabileceğini ifade eden Gökgedik, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne kazı çalışması yapmaları için başvuracaklarını söyledi.

Ahmed Eğribozi Hazretleri

Bazı kaynaklara göre, Ahmed Eğribozi Hazretleri’nin hayatı hakkındaki bilgiler şöyledir: Büyük alimlerden ve Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri’nin halifelerindendir. Adı Ahmed, nisbeti Eğribozi’dir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemekte­dir. 19. yüzyılda yaşamış ve İzmir’de vefat etmiştir. Zamanın gerekli bilgilerini edindikten sonra, Nakşibendiyye yolu büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri’nin sohbetlerine ve ders hal­kasına katılmış, sülûkünu tamamlayıp icazet al­mıştır. Uzun süre Bağdat’ta kalmış ve burada evlenmiştir. Ayrıca devrinin meşhurları, Seyyid Ubeydullah Hayderpi, Şeyh Muhammed Cedid ve Şeyh Abdülgafi Hazretleri’yle birlikte olmuş onlardan da yeterince yararlanmıştır. Daha sonra İstanbul’a gelmişti. Mevlana Halid Bağdadî Hazretleri’nin vefatı üzerine, aile fertlerine yar­dımcı olmak ve ihtiyaçlarını gidermek üzere Şam’a davet edilmiştir. Bir müddet Şam’da kaldıktan sonra İzmir’e dönmüş ve buraya yerleşmiştir. İzmir’de geniş bir ilim ve irfan sahası oluşturan Ahmed Efendi, etrafında toplananlara uzun yıllar feyiz saçmıştır.

