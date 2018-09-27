Ahmed-i Hani Havalimanı'nda yangın tatbikatı

AĞRI (AA ) - Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda gerçekleştirilen yangın ve kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı.
Havalimanında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ahmed-i Hani Havalimanı Başmüdürlüğü koordinesinde Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF), 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, THY, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve HAVAŞ Yer Hizmetleri ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı.
Senaryo gereği havalimanında inişe geçen yolcu uçağı, pistin başlangıç kısmına düştü. Kule tarafından operasyon birimlerine anons geçildi.
Anons üzerine ARFF ekipleri olay yerine en kısa sürede ulaşarak senaryo gereği, yanan uçağa müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri, yangının büyümesinin önlenmesi ve uçağın iç kısımlarındaki yangının söndürülmesi için kimyevi toz sıktı.
Yine senaryo gereği havalimanına takviye gelen itfaiye ve diğer ekipler yardımıyla uçaktaki yangın, su ve köpükle söndürüldü.
Bu süreçte yangın sebebiyle uçakta mahsur kalanlar da uzman ekiplerce kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Gerçeğini aratmayan tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Ağrı Vali Yardımcısı Ömer Faruk Tuncer, tatbikatın her yıl düzenli yapıldığını ifade etti.
Bu yıl da tatbikatı gerçekleştirdiklerini aktaran Tuncer, "Ekiplerimiz, büyük bir yangını beş dakika gibi kısa sürede söndürdü. Bu anlamda görev alan ekipleri tebrik ediyorum. Protokol yaptığımız AFAD, Ağrı Belediyesi, 112 Acil Servis ve diğer kurumlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Tatbikat, görev alan personellerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
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