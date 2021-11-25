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Ahmed Naser Al-Raisi kimdir? Ahmed Naser Al-Raisi nereli?

25.11.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına seçildi. Bununla birlikte Ahmed Naser Al-Raisi'nin kim olduğu merak konusu oldu. London Metropolitan Universitesinde doktora yaptı. İşte detaylar...

Ahmed Naser Al-Raisi kimdir? Ahmed Naser Al-Raisi nereli?

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi'nin seçildiği duyuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri generali ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İçişleri Bakanlığının genel müfettişi olan Raisi, 1980 yılında Abu Dabi polis teşkilatına katılmıştı. İşte detaylar...

Ahmed Naser Al-Raisi kimdir? Ahmed Naser Al-Raisi kaç yaşında ve nereli?

AHMED NASER ALRAİSİ KİMDİR?

Ahmed Naser Al-Raisi 2005 yılında Merkezi Operasyonlar Genel Müdürü, 2015 yılında ise içişleri bakanlığı Genel Müfettişi oldu. Ahmed Naser Al-Raisi, 2018'de BAE rejimi tarafından casusluk yapmakla suçlanan İngiliz akademisyen Matthew Hedges'in tutuklamasında önemli rolü vardı.


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Anahtar Kelimeler:
polis Birleşik Arap Emirlikleri
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