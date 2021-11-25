Ahmed Naser Al-Raisi kimdir? Ahmed Naser Al-Raisi nereli?

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi'nin seçildiği duyuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri generali ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İçişleri Bakanlığının genel müfettişi olan Raisi, 1980 yılında Abu Dabi polis teşkilatına katılmıştı. İşte detaylar...
Ahmed Naser Al-Raisi 2005 yılında Merkezi Operasyonlar Genel Müdürü, 2015 yılında ise içişleri bakanlığı Genel Müfettişi oldu. Ahmed Naser Al-Raisi, 2018'de BAE rejimi tarafından casusluk yapmakla suçlanan İngiliz akademisyen Matthew Hedges'in tutuklamasında önemli rolü vardı.
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