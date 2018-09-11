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Ahmedinejad'dan Hamaney'e açık mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:16 | Son Güncelleme

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektupta yolsuzluk suçlamasıyla cezaevinde bulunan yardımcısı Hamid Bakayi hakkında inceleme talep etti

İSTANBUL (AA) - Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den, yolsuzluk suçlamasıyla cezaevinde bulunan yardımcısı Hamid Bakayi'nin "fiziki şartlarının uygun olmadığı" gerekçesiyle inceleme talebinde bulundu.

Eski cumhurbaşkanına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben yazdığı açık mektupta, Bakayi'nin cezaevindeki durumunu "vahim" olarak niteledi.

Ahmedinejad, İran lideri Hamaney'den konuya müdahil olmasını ve Bakayi hakkında inceleme talep etti.

- Bakayi 15 yıl hapse çarptırılmıştı

Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi, "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada mart ayında 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkûm edilmişti.

Kararın ardından Bakayi cezaevine konulurken, Ahmedinejad ise "asıl yolsuzluk yapanların yargı yetkilileri olduğunu" iddia ederek karara tepki göstermişti.

Öte yandan Bakayi, bugün alınan yeni bir kararla hükümete bağlı çalışan personele cezai yaptırım uyguladığı gerekçesiyle 6 ay daha hapse mahkûm edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hamid Bakayi İRAN Mahmud Ahmedinejad

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