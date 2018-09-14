Ahmedinejad'dan İran yargısına tepki

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısı İsfendiyar Rahim Meşai ile basın danışmanı Ali Ekber Cevanfikr'e yargılandıkları mahkeme tarafından hapis cezaları verilmesini "zalimce" şeklinde niteleyerek, söz konusu kararı veren yetkililerin yakında yargılanacağını öne sürdü. Kendisine yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülerde Ahmedinejad, yardımcısı ve danışmanı hakkında verilen hapis kararlarının "kendisini susturma" amacı taşıdığını savundu. Ahmedinejad, kendisini ziyaret eden medya mensuplarına şunları söyledi: "Neyi susturmak istiyorsunuz, düşünceleri mi susturacaksınız? Düşünceler hapse atılınca ortadan kalkmaz, öldürmeyle dahi düşünceler ortadan kalkmaz. İran milletinin toplumsal hareketini engellemek istiyorsanız bu da iki kişiyi ve beni alarak olmaz." Hapis kararlarını "zalimce" şeklinde değerlendiren Ahmedinejad, söz konusu kararı veren yetkililerin yakında yargı önüne çıkacağını iddia etti. - Ne olmuştu?

Tahran Adliyesi Genel Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, çarşamba günü Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısı ve dünürü Meşai'nin, ulusal güvenliğe aykırı fiiller nedeniyle 5 yıl, rejime karşı propagandadan 1 yıl ve devlet yetkililerine hakaretten 6 ay olmak üzere toplamda altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu. İsmaili, bir dönem İran resmi haber ajansı IRNA'nın genel müdürlük görevini üstlenen Cevanfikr hakkında ise ulusal güvenliğe aykırı fiiller nedeniyle 4 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı. Meşai'nin gözaltına alınmadan önce kaydettiği belirtilen ve "kendisi ile Ahmedinejad'a kumpas kurulduğu" yönünde iddiaların yer aldığı görüntülü konuşması geçen hafta sosyal medyaya servis edilmişti. Görüntülerde Meşai, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Ahmedinejad'ın diğer yardımcısı Hamid Bekai'nin, İran istihbarat birimleri tarafından "casusluk suçlamasını kabul etmeye zorlandığını" öne sürüyor. Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki diğer yardımcısı Hamid Bekai, "zimmete para geçirme" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Meşai, mart ayında tutuklanmadan hemen önce Bekai hakkında verilen söz konusu karara beraberindeki grupla İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde düzenlediği protestoyla tepki göstermişti.