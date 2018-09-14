Ahmedinejad'dan İran yargısına tepki

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısı İsfendiyar Rahim Meşai ile basın danışmanı Ali Ekber Cevanfikr'e yargılandıkları mahkeme tarafından hapis cezaları verilmesini "zalimce" şeklinde niteleyerek, söz konusu kararı veren yetkililerin yakında yargılanacağını öne sürdü.
Kendisine yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülerde Ahmedinejad, yardımcısı ve danışmanı hakkında verilen hapis kararlarının "kendisini susturma" amacı taşıdığını savundu.
Ahmedinejad, kendisini ziyaret eden medya mensuplarına şunları söyledi:
"Neyi susturmak istiyorsunuz, düşünceleri mi susturacaksınız? Düşünceler hapse atılınca ortadan kalkmaz, öldürmeyle dahi düşünceler ortadan kalkmaz. İran milletinin toplumsal hareketini engellemek istiyorsanız bu da iki kişiyi ve beni alarak olmaz."
Hapis kararlarını "zalimce" şeklinde değerlendiren Ahmedinejad, söz konusu kararı veren yetkililerin yakında yargı önüne çıkacağını iddia etti.
- Ne olmuştu?
Tahran Adliyesi Genel Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, çarşamba günü Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısı ve dünürü Meşai'nin, ulusal güvenliğe aykırı fiiller nedeniyle 5 yıl, rejime karşı propagandadan 1 yıl ve devlet yetkililerine hakaretten 6 ay olmak üzere toplamda altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.
İsmaili, bir dönem İran resmi haber ajansı IRNA'nın genel müdürlük görevini üstlenen Cevanfikr hakkında ise ulusal güvenliğe aykırı fiiller nedeniyle 4 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.
Meşai'nin gözaltına alınmadan önce kaydettiği belirtilen ve "kendisi ile Ahmedinejad'a kumpas kurulduğu" yönünde iddiaların yer aldığı görüntülü konuşması geçen hafta sosyal medyaya servis edilmişti. Görüntülerde Meşai, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Ahmedinejad'ın diğer yardımcısı Hamid Bekai'nin, İran istihbarat birimleri tarafından "casusluk suçlamasını kabul etmeye zorlandığını" öne sürüyor.
Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki diğer yardımcısı Hamid Bekai, "zimmete para geçirme" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Meşai, mart ayında tutuklanmadan hemen önce Bekai hakkında verilen söz konusu karara beraberindeki grupla İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde düzenlediği protestoyla tepki göstermişti.
Meşai, burada yaptığı açıklamada "Bekai hakkında verilen kararın İngiltere'nin komplosu" olduğunu ve üst düzey yargı yetkililerinin "İngiltere'nin istekleri doğrultusunda hareket ettiğini" ileri sürmüştü.
İran'daki rejimi eleştiren kesimler zaman zaman "ulusal güvenliğe aykırı fiillerde" bulundukları gerekçesiyle hapis cezalarına maruz kalıyor. Ahmedinejad'ın yakınlarındaki isimlere yöneltilen iddialar da şu ana kadar somut gerekçelerle açıklanmadı.
- Ahmedinejad ve Hamaney anlaşmazlığı
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney 2009 seçimlerinde Ahmedinejad'a destek vermişti.
Bu dönemden sonra Hamaney'in, "Ahmedinejad'ın atamalarına onay vermemesi" sonucu ikili arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. Ahmedinejad'ın 2013 yılında görevinin sona ermesinin ardından, kadroları tasfiye edildi daha sonra kendisine yakın isimler aleyhinde soruşturmalar ve tutuklamalar yapıldı.
Mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin karşısında geçen yıl mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyen Ahmedinejad’ın, Cumhurbaşkanı adayı olmasına Hamaney'den izin çıkmayınca İran lideri ile Ahmedinejad arasındaki anlaşmazlık devam etti.
Ahmedinejad, son zamanlarda İran lideri Hamaney, Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani ile kardeşi Meclis Başkanı Ali Laricani ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'ye ağır eleştirilerde bulunmuştu.
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