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"Ahmedinejad'ın kendisiyle sorunu var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın psikolojik sorunları olduğunu iddia etti

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü.

İnternet üzerinden yayın yapan "Aparat" kanalına konuşan Laricani, Ahmedinejad'la siyasi çekişmelerinin kimden kaynaklandığı sorusuna karşılık, "Kendisinden başladı. Çünkü onun kendisiyle sorunu var." ifadelerini kullandı.

İnsanın kendisini bilip bilmemesinin bu gibi durumlarda ortaya çıktığını dile getiren Laricani, "Diğerleriyle olan sorunları da bundan kaynaklanıyor. Allah'tan korkmayan bir kişiye kimse engel olamaz." dedi.

Ahmedinejad'ın, başında olduğu hükümete ülke lideri Ali Hamaney'in destek vermediği iddialarına ilişkin Laricani, "Rehber'in (Hamaney) en çok desteklediği hükümet Ahmedinejad hükümeti olmuştur. Ahmedinejad'ın sözleri nankörlüktür." diye konuştu.

Muhafazakar siyasetçi eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad geçen aylarda Meclis Başkanı Ali Laricani ile kardeşi Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'yi sert bir şekilde eleştirmiş ve ülkenin içinde bulunduğu sorunlardan sorumlu tuttuğu "Laricani kardeşlerin" görevden alınmasını istemişti.

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Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad İran Meclis Başkanı Ali Laricani

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