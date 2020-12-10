Ahmedreza Celali: İran'da casuslukla suçlanıp idama mahkum edilen doktor

24 Ekim tarihinde Celali, Tahran'da siyasi tutuklu ve hükümlülerin tutulduğu en büyük cezaevi olan Evin'in 209. bölümündeki tecrit hücresine alınmış.

Avukatı, doktora işkence ile bir itirafname imzalatıldığını söylüyor.

İran tarafından İsrail haber alma örgütü Mossad'a gizli bilgiler sızdırmakla suçlanan 45 yaşındaki Celali daha sonra ölüm cezasına çarptırılmış.

"İki hafta ayrılık bile uzun geliyordu" diyor ama eşini İran istihbarat örgütü tarafından tutuklandığı son Tahran yolculuğuna uğurlayalı dört yıl olmuş.

Eşi Vida Mehran-nia hala eşine doğru dürüst veda edemediğine yanıyor. Onunla Stockholm'de bir kafede buluştuk çünkü küçük oğluna henüz babasının tutuklu olduğunu anlatamamış.

İran asıllı, İran-İsveç çifte vatandaşı Ahmedreza Celali, Acil Tıp konusunda uzman bir doktor. Yıllarca uzmanlık alanında dersler vermek, seminerlere katılmak için düzenli olarak İsveç'ten İran'a gidip gelmiş. Ta ki 2016 yılında tutuklanıncaya kadar.

"Büyük bir çaresizlik içindeydi. Benden idamı durdurmak, hayatını kurtarmak için yardım istedi" diyor.

"Hiçbir şey yapamadığını, kendisini kurtarmak için elinden hiç bir şey gelmediğini, bir hücrede kapalı kaldığını düşündüğü için çok çaresiz hissediyor" diye ekliyor.

Celali bu son telefon teması sırasında 18 yaşındaki kızıyla da konuşmuş.

Vida kızının bir çok politikacıyı ve insan hakları kuruluşunu arayarak babasının hayatını kurtarmaları için yalvardığını anlatıyor.

Yaşadıklarının bir işkenceye dönüştüğünü söyleyen Vida, "En küzük oğlum Ahmedreza Tahran'a gittiğinde daha 4 yaşındaydı. Babasını sorup duruyor. Onu omuzlarında gezdirdiğini ve çok eğlendiklerini hatırlıyor" diyor.

İsveç'e gidiş öyküsü

Ahmedreza Celali 2009 yılında eğitim görmek üzere İsveç'e gitmişti.

Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü onu doktora programına kabul edince bir yıl sonra ailesi de onun yanına gitti.

Sonra hep birlikte bir süre doktora sonrası bir eğitim için İtalya'da yaşadılar ve 2015 yılında yeniden İsveç'e döndüler.

Ahmedreza'nın dört yıl önceki İran yolculuğuna kadar ailenin hayatı normal akışında seyretti.