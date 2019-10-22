Ahmet Adnan Saygun eserleriyle anılacak

İSTANBUL (AA) - Türk müzik tarihinde "Türk Beşleri" olarak anılan bestecilerden ve ilk Türk operasının bestecisi Ahmet Adnan Saygun, eserleriyle yad edilecek.

Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Filarmonia İstanbul, 26 Ekim'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, Saygun anısına konser verecek.

Sanatçının bestelerinin en güçlü yorumcularından olan öğrencisi piyanist Gülsin Onay da konserde solist olarak yer alacak.

Etkinlikte, sanatçının "Op. 14 Orkestra Suiti", "Birinci Piyano Konçertosu" ve "Birinci Senfonisi" yorumlanacak.

"Devlet sanatçısı" unvanını alan ilk sanatçı olan, Türk bağdarı, müzik eğitimcisi ve budun müzik bilimcisi Saygun, 6 Ocak 1991'de İstanbul'da yaşamını yitirmişti.

