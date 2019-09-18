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Ahmet Ağaoğlu doğumunun 150. yılında Azerbaycan ve Türkiye’de anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 19:28 | Son Güncelleme

Türk Ocaklarının kurucuları arasında yer alan Ahmet Ağaoğlu (Ahmet Bey Ağayev), Türk Ocakları İstanbul Şubesi tarafından doğumunun 150.

Türk Ocaklarının kurucuları arasında yer alan Ahmet Ağaoğlu (Ahmet Bey Ağayev), Türk Ocakları İstanbul Şubesi tarafından doğumunun 150. yılında Azerbaycan ve Türkiye’de düzenlenecek sempozyumla anılacak.
Gazeteci, fikir adamı ve yazar Ahmet Ağaoğlu, doğumunun 150. yılında Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ve Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü ve TİKA’nın katkılarıyla Türkiye ve Azerbaycan’da düzenlenecek sempozyumla anılacak. Sempozyum, 19-20 Eylül’de Bakü’deki Azerbaycan İlahiyat Enstitüsünde saat 11.00’de başlayacak. İstanbul’daki bölüm ise 21-22 Ekim’de İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Sempozyumda 10’u Türkiye’den ve 14’ü Azerbaycan’dan bilim adamı, Ahmet Ağaoğlu’nun fikri dünyası ve hayatı hakkında bilgiler verecek. Sempozyumu düzenleyen Türk Ocakları İstanbul Şubesi adına Dr. Cezmi Bayram, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü adına Rektör Dr. Ceyhun Memmedov, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü adına Prof. Dr. Mustafa Balcı açış konuşmalarını yapacak. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Devleti’nden sempozyuma Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlar Başkanı Doç. Dr. Mübariz Qurbanlı ve Azeri Milletvekili Ganire Paşayeva katılacak.

Ahmet Ağaoğlu (Ahmet Bey Ağayev) kimdir?
Ağaoğlu Ahmet Bey, hem müstakil Azerbaycan için hem de Türkiye devletinin bekasının devamı için her iki ülkede de Türk milliyetçiliğinin öncülerindedir. 1912 tarihinde kurulan Türk Ocaklarının kurucuları arasında yer almaktadır. Ağaoğlu Ahmet de uzun yıllar İstanbul’da ikamet etmiş ve siyasi, edebi, fikri faaliyetlere bulunmuştur. Osmanlı’nın yenilikçi şair ve yazarları ile tanışmış ve fikir alışverişi içinde olmuştur. Ali Bey Hüseyinzâde, Hüseyin Cavid gibi Ahmet Ağaoğlu da Türkiye ile Azerbaycan arasında köprü olmuştur. Osmanlı’nın son döneminde şekillenmeye başlayan Türkçülük düşüncesine fikri emeği ile tanınır. İslam, kadın, hürriyet, vatanseverlik gibi konular üzerine fikri düşünceleri bulunan Ağaoğlu, Milli Mücadele gazetesi Hâkimiyet-i Milliye’nin neşrinde de öncü isimdir. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu hazırlayan encümende yer almıştır ve hilafetin kaldırılması gibi yeni rejimin laikleşmesini temin eden pek çok düzenleme de rol üstlenmiştir. Türkiye’nin ilk defa çok fırkanın yer aldığı bir siyasi hayata geçiş denemesinde Serbest Cumhuriyet Fırkası’nda fikri ve siyasi rol üstlenerek Türk demokrasisine katkı sağlamış ve Türk siyasetine damgasını vurmuş bir isimdir.

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