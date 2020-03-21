Ahmet Ağaoğlu'ndan koronavirüs açıklamaları

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile telefonda görüştü. İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları... "HER ŞEY VİRÜSÜN SEYRİNE BAĞLI" Son bir tarih belirlenmedi. Burada her şey virüsün seyrine bağlı. Son bir tarih belirlemek mümkün değil. Ertelemelerin doğuracağı çok önemli sıkıntılar da var, başında ekonomik ve finansal sıkıntılar geliyor. 31 Mayıs'ta kontratları sona eren oyuncular var. Bir sürü iç içe konu var ama şu anda hiçbiri gündem değil. Bir kere önce canı kurtaralım, önemli olan bu. "ÖNLEMLERİ ALALIM" Bir şekilde ülkenin koronavirüs olumsuzluğundan etkilenmemesi için önlemleri alalım. Finansal, ekonomik konular, önümüzdeki senenin planlanlası da önemli ama hepsi hayat normale döndükten sonra üzerinde görüşülecek konular. Belirleyebilecek ve adını koyabilecek sağduyuya sahibiz. "ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜM" Fenerbahçe Basketbol Takımının bazı oyuncularında koronavirüs şüphesi var, sayın başkan ile de konuştum. İnşallah en iyi şekilde üstesinden gelirler, sağlık diliyorum, çok geçmiş olsun diliyorum. Sayın başkan ile konuştum, yapabileceğimiz herhangi bir şey olup olmadığını sordum. Sayın başkan hastanede, oyuncuların yanındaydı. Daha sonra konuşmak üzere telefonu kapattık.

"ŞU ANDA GELİR SIFIR" Maçlar oynanmıyor, naklen yayın geliri yok. Federasyondan oynadığımız maçlar sonunda puan karşılığında aldığımız gelir yok. Bu hafta tüm mağazaları da kapattık, ürün satışından da gelir yok. Şu anda gelir sıfır. Tüm kulüpler için bu geçerli. "FIFA VE UEFA'YI BEKLİYORUZ" Bizim tek karşılaştığımız bir durum olmadığı için nelerin yapılabileceği konusunda derinlemesine alınmış kararlar yok. Öncelikle FIFA ve UEFA'nın bu konuyla alakalı tavsiye kararlarını ve uygulamalarını bekliyoruz. "ÜLKE SAĞLIĞINA KAVUŞSUN DA..." FFP, 31 Mart tarihine kadar kulüplerin bir önceki sezonla alakalı şeyleri gerçekleştirmeleri ve federasyonlara beyan etmeleri gerekiyordu. Ekonomik açıdan olumsuz etkilendik ama yıllardır bu ve buna benzer sıkıntıların içinde yaşayan bir lig yapımız olduğunu da göz ardı etmememiz gerekir. Ülke sağlığına kavuşsun da, para problemi bugüne kadar nasıl hallolduysa, öyle hallolur. "17-18 NİSAN'DA HAZIR OLURLAR" Ertelenen bir lig var, sayın Kulüpler Birliği başkanımıza da biraz haksızlık yapıldı. Playoff oynanması düşüncesi olan insanların köpürttüğü bir konuydu bu. Önümüzdeki hafta test uygulanacak ve inşallah hepsi negatif çıkar. Çarşamba ya da Perşembe antrenmanlara başlanır. 17-18 Nisan'da oynamaya hazır olur takımlar. 17 Nisan olmaz, 1 hafta sonra olur ama başlar.

"PLAY-OFF OLASI DEĞİL" Playoff sistemi bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor ama uygulanması olası değil. Ülkemizin sağlık durumu 17 Nisan'da normale dönerse lig başlar ve normal kurallara göre bitirilir. 17 Nisanda başlayamama durumu oluşursa tarih tekrar değerlendirilir. "NEDEN DİLE GETİRİLDİ?" Playoff bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor ama 8 hafta kalmış, sonra zaten ligler sona eriyor. 4 takım ile playoff yapsan, zaten 6 maç oynanacak. 6 maç oynnanacak dönemde, 8 maç zaten oynanır. Sayın Mustafa Cengiz'in de söylediği gibi, bu playoff uygulaması neden gündeme getirildi bilmiyorum ama gündemde değil. "HOŞUMA GİDEN ŞEY..." Toplantı devam ederken ben oyuncularla birlikteydim. Hoşuma giden şey şu, hepsi büyük soğukkanlılıkla karşılıyor olayı ve hepsi bakanlığın vereceği kararı soğukkanlılıkla bekledi. Salı günü testlerin yapılması ve sonrasında antrenmanların yapılması kararını, kaptan Sosa ve ben birlikte yaptığımız toplantıda verdik. Oyuncuların evde kalması gerektiğini ve bireysel antrenman yapmak isteyen oyuncuların tüm tedbirleri yapması gerektiğini söyledik. Sakat olan oyuncuların tedavileri devam edecek ama hepsi tedbirleri alacak ama Salı gününe kadar bireysel olarak çalışacaklar ve testi bekleyecekler.

"İNGİLİZ BASINI ÇOK MATAH DEĞİL" Oyuncuların tutum ve davranışları hoşuma gitti, takım takım görüntüsü verdiler. Gitmek isteyen oyuncumuz yok, bir tek Obi Mikel'in gidiş süreci var. İngiliz basınının da çok matah bir basın olduğunu düşünmeyelim. "MIKEL'İN TAM İFADELERİ DEĞİLDİR" 20 yıllık da bir tecrübem var benim dünya genelinde golf federasyon başkanlığından. Orada kullanılan ifadelerin, ben Obi Mikel'in tam ifadeleri olduğunu düşünmüyorum. Başkan tweeti kaldırmamı söyledi diyor orada, kesinlikle aramızda öyle bir konuşma geçmedi. Kulüpteydim ben yine, zamanımın büyük bölümünü kulüpte idarecilerle, oyuncularla geçiriyorum. Doğrunun bu olduğunu düşündüğümden böyle yapıyorum. "NEDEN BİZİMLE PAYLAŞMADIĞINI SORDUM" Konuşma neydi? Ben böyle bir şeyi neden bizimle paylaşmadan yaptığını sordum, Neticede bu bir takım sporu. Maçtan 24 saat önce, bizlerle konuşmadan bunu paylaşması... Takım içinde sorun varsa kaptanla konuşursun, çözemezse teknik heyetle paylaşır, günün sonunda onlar da çözemezse bunun adresi yönetimdir. Kendisi benim hür düşüncem, istiyorsanız ceza verin dedi. Ben de belli ki bir sıkıntı var, bunu nasıl ortadan kaldırırız, nasıl yardımcı olabiliriz, onu konuşuyoruz dedim. Herhangi bir yaptırım da söz konusu değil dedik.