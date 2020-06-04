Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaolu, bordo-mavili takımın UEFA tarafından Avrupa'dan 1 yıl men dilmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Ağaoğlu, "Bu cezanın ivedilikle CAS'a taşınması kararını verdik. Hazırlıklarımız başladı, çalışmalarımız devam ediyor. Benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadık. Oradan verdiğimiz mücadeleler neticesinde Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti. Dün gece geç saatlere kadar hukuk bürolarımızla görüştük. Bu cezanın tamamen eksik veya yanlış değerlendirme olduğuna karar verdik" sözleriyle konuşmasına başladı.

"BU KARAR CAS'TAN DÖNECEK"

UEFA'nın kararı sonrası CAS'a başvurduklarını hatırlatan Ahmet Ağaoğlu "İki üç önemli maddede, nerelerde hata yapıldığına dair açıklama yapmayacağım. Çok yanlış bir değerlendirme ve yanlış bir değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar. Bunun da CAS'tan geri döneceğine inancımız tamdır. Eliniz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olsun, hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Bunun bilinci içerisindeyiz. Mücadelemizi en iyi şekilde vereceğimizden kamuoyu emin olsun. Hiçbir başarının, hiç kimseye altın tepsi içinde sunulduğu görülmemiştir. Mücadele koymadan, savaşmadan elde edilen başarı yoktur. Zaten yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğumuz kamuoyunun malumudur. Bugün itibariyle İsviçre'deki hukuk büromuzla birlikte süreci başlattık. Yanlış değerlendirme sonucu ortaya çıkan bu cezanın, bu kararın CAS'tan döneceğine dair inancımız tamdır. Bu doğrultuda özellikle camimamızı sükunete davet ediyorum. Mücadele, bizim mücadelemizdir." dedi.