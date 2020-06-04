SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.06.2020 11:36 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'dan 1 yıl men edilmeleri sonrası basın toplantısı düzenledi. Ağaoğlu, oyuncularla şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hakkında konuştuklarını dile getirdi.

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaolu, bordo-mavili takımın UEFA tarafından Avrupa'dan 1 yıl men dilmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Ağaoğlu, "Bu cezanın ivedilikle CAS'a taşınması kararını verdik. Hazırlıklarımız başladı, çalışmalarımız devam ediyor. Benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadık. Oradan verdiğimiz mücadeleler neticesinde Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti. Dün gece geç saatlere kadar hukuk bürolarımızla görüştük. Bu cezanın tamamen eksik veya yanlış değerlendirme olduğuna karar verdik" sözleriyle konuşmasına başladı.

"BU KARAR CAS'TAN DÖNECEK"

UEFA'nın kararı sonrası CAS'a başvurduklarını hatırlatan Ahmet Ağaoğlu "İki üç önemli maddede, nerelerde hata yapıldığına dair açıklama yapmayacağım. Çok yanlış bir değerlendirme ve yanlış bir değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar. Bunun da CAS'tan geri döneceğine inancımız tamdır. Eliniz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olsun, hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Bunun bilinci içerisindeyiz. Mücadelemizi en iyi şekilde vereceğimizden kamuoyu emin olsun. Hiçbir başarının, hiç kimseye altın tepsi içinde sunulduğu görülmemiştir. Mücadele koymadan, savaşmadan elde edilen başarı yoktur. Zaten yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğumuz kamuoyunun malumudur. Bugün itibariyle İsviçre'deki hukuk büromuzla birlikte süreci başlattık. Yanlış değerlendirme sonucu ortaya çıkan bu cezanın, bu kararın CAS'tan döneceğine dair inancımız tamdır. Bu doğrultuda özellikle camimamızı sükunete davet ediyorum. Mücadele, bizim mücadelemizdir." dedi.

2019-2020 sezonu için de benzer bir durum yaşadıklarını söyleyen Ağaoğlu "2019'da yapmış olduğumuzu mücadelenin daha kapsamlısını vereceğiz. Davamızda haklıyız. En ufak bir endişemiz yok. Herkesin bundan emin olmasını istiyorum. Önümüzde 8 haftalık bir lig süreci, kupa yarı finali ve final maçı var. Bütün camiamızın, bütün enerjisini, dikkatini, motivasyonunu 8 maça, kupa yarı finaline ve olası finaline yöneltmesini rica ediyorum. UEFA'ya ve TFF'ye yöneltilen tepkiler bana ulaştı. TFF, bu davada bizimle birlikte çalışıyor. UEFA'ya tepki göstermek de anlamlı değil. Taraftarlarımızı sükünete davet ediyorum. Olay kontrolümüz altındadır" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ"

Ahmet Ağaoğlu son olarak "Oyuncularımızla yapmış olduğumuz görüşmede şunu dedik, "Şampiyonluk sizin, sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürmek bizim görevimiz." Bu konudaki hassasiyeti de anlıyorum. Sükünetle yönetilmesi gereken bir süreç. Bu görevi bize bırakın. Süreç uzayabilir. CAS'ın vereceği bir karar. Sürenin uzaması aleyhimize olmayacak. Herkesi lige ve kupaya konsantre olmaya davet ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Trabzonspor Avrupa'dan men edildi!Trabzonspor Avrupa'dan men edildi!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Survivor Aycan için bomba iddia!

Survivor Aycan için bomba iddia!

Trabzonspor Avrupa'dan men edildi!

Trabzonspor Avrupa'dan men edildi!

Yıldız futbolcunun sevgilisinden bikinili poz

Yıldız futbolcunun sevgilisinden bikinili poz

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

F.Bahçe bombayı patlatıyor

F.Bahçe bombayı patlatıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Survivor Aycan için flaş itiraf!

Survivor Aycan için flaş itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Trabzonspor itiraz için CAS'a başvuruyor

Trabzonspor,CAS'a gidiyor!

Trabzonspor Avrupa kupalarından men edildi

Trabzonspor Avrupa'dan men edildi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Sosa açıklamalarda bulundu

Bize operasyonlar yapılacağını biliyorduk

Erce Kardeşler: Şampiyonluğun en büyük favorisi biziz

'Şampiyonluğun en büyük favorisi biziz'

Trabzonspor kayıp istemiyor

Trabzonspor kayıp istemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.