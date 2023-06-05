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AHMET AKIN kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP MYK Üyesi Ahmet Akın hangi görevlerde bulundu?

05.06.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Akın'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. CHP'nin en son açıklanan Yeni MYK'sında Yerel Yönetimler alanında Ahmet Akın sorumlu oldu. Peki, AHMET AKIN kimdir, kaç yaşında, nereli?

AHMET AKIN kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP MYK Üyesi Ahmet Akın hangi görevlerde bulundu?

Ahmet Akın'ın biyografisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. CHP'de seçimlerin ardından atılan görev değişimi adımlarında MYK özelindeki süreç tamamlandı. CHP'de yapılan istişareler sonucu yönetim kadrosu değişti. CHP'nin en son açıklanan Yeni MYK'sında Yerel Yönetimler alanında Ahmet Akın sorumlu oldu.

AHMET AKIN KİMDİR?

1973 Balıkesir/Gönen doğumlu.

25-26 ve 27. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. 25 ve 26. Dönemde Dışişleri Komisyonu, 26. Dönemde Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) üyelikleri yaptı.

29.01.2016 - 10.08.2020 tarihleri arasında Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yaptı.

  1. Dönem Sanayi, Ticaret, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi.

CHP 37. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçilerek, MYK’da Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İngiltere'de Dil ve Ekonomi ile Bahçeşehir Üniversitesinde siyaset eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezuniyeti sonrasında Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilerde yüksek lisansını yaptı. İspanya başta olmak üzere farklı ülkelerde ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi’ üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, Uluslararası alanda faaliyet gösteren Holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İyi derecede İngilizce ve İspanyolca dillerini konuşuyor. Evli ve iki çocuk babası.

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Ahmet Akın CHP

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