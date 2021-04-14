Ahmet Altan 4 yıl 7 Ay Sonra Tahliye Edildi

Yaklaşık 4 yıl yedi aydır tutuklu olan yazar ve gazeteci Ahmet Altan, bugün Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.
71 yaşındaki gazetecinin tahliyesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Salı günü yayınladığı Altan’ın ifade özgürlüğüyle özgürlük ve güvenliğinin ihlal edildiği, kendisine yöneltilen suçlamalarda makul şüpheye dayanan bir bulguya rastlanmadığı yönünde verdiği karardan bir gün sonra geldi.
AİHM bire karşı altı oyla kabul ettiği kararında Altan’a 16 bin Euro tazminat ödenmesine de hükmetti.
AİHM kararı sonrası Avukat Çalıkuşu’ndan Yargıtay’dan tahliye ve beraat başvurusu
Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, AİHM’in bu kararının ardından müvekkilinin tahliyesi ve hakkında verilen hükmün bozularak beraat kararı verilmesi için Yargıtay 16. Dairesi’ne başvurdu.
Çalıkuşu dilekçesinde, ‘‘Mahkeme (AİHM), başvurucunun bir terör örgütüne bilerek yardım ve yataklık etmekten mahkum edildiğine ve azımsanmayacak bir hapis cezasına çarptırıldığına ve bu başvuranın ifade özgürlüğüne bir müdahale oluşturduğuna’ da karar vermiştir. Henüz bu suç atfı ile inceleme konusu olan dava dosyamız için, bu kararın önemi ve bağlayıcılığında hiç şüphe yoktur. 71 yaşındaki müvekkilim, TCK 220/7 den 10 yıl 6 ay ceza verilen ve 4 yıl 7 aydır tutuklu olan tek kişidir. Hak ve nısfet (adalete uygunluk), ölçülülük kuralı alaşağı edilmiştir. Halen, büyük bir mağduriyetin yaşanmasına neden olmaktadır’’ dedi.
VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Çalıkuşu, Altan hakkında 16 ay önce verilmiş olan mahkumiyet kararının da bozulması gerektiğini söyledi.
Altan 4 Kasım 2019’da 10 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti
15 Temmuz’daki darbe girişimi öncesinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşma nedeniyle tutuklanan Ahmet Altan, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda 4 Kasım 2019 tarihinde ‘‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçlamasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Altan, son savunmasında ‘‘Beni hapiste tutmak istiyorsanız istediğiniz kadar tutabilirsiniz, hapishane beni korkutmaz. Böyle bir iktidardan korkmaktansa ömrümü hapishanede tamamlamayı tercih ederim. Bu iktidar bu gerekçelerle beni hapishanede tuttuğu sürece beni hapiste tutanlar küçülür’’ ifadelerini kullanmıştı. Cezaevinde geçirdiği süre hesap edildikten sonra adli kontrol kararı ile aynı gün tahliye edilen Ahmet Altan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararına itirazı sonrası 12 Kasım’da yeniden gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.