Ahmet Altan 4 yıl 7 Ay Sonra Tahliye Edildi

Yaklaşık 4 yıl yedi aydır tutuklu olan yazar ve gazeteci Ahmet Altan, bugün Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

71 yaşındaki gazetecinin tahliyesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Salı günü yayınladığı Altan’ın ifade özgürlüğüyle özgürlük ve güvenliğinin ihlal edildiği, kendisine yöneltilen suçlamalarda makul şüpheye dayanan bir bulguya rastlanmadığı yönünde verdiği karardan bir gün sonra geldi.

AİHM bire karşı altı oyla kabul ettiği kararında Altan’a 16 bin Euro tazminat ödenmesine de hükmetti.

AİHM kararı sonrası Avukat Çalıkuşu’ndan Yargıtay’dan tahliye ve beraat başvurusu

Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, AİHM’in bu kararının ardından müvekkilinin tahliyesi ve hakkında verilen hükmün bozularak beraat kararı verilmesi için Yargıtay 16. Dairesi’ne başvurdu.

Çalıkuşu dilekçesinde, ‘‘Mahkeme (AİHM), başvurucunun bir terör örgütüne bilerek yardım ve yataklık etmekten mahkum edildiğine ve azımsanmayacak bir hapis cezasına çarptırıldığına ve bu başvuranın ifade özgürlüğüne bir müdahale oluşturduğuna’ da karar vermiştir. Henüz bu suç atfı ile inceleme konusu olan dava dosyamız için, bu kararın önemi ve bağlayıcılığında hiç şüphe yoktur. 71 yaşındaki müvekkilim, TCK 220/7 den 10 yıl 6 ay ceza verilen ve 4 yıl 7 aydır tutuklu olan tek kişidir. Hak ve nısfet (adalete uygunluk), ölçülülük kuralı alaşağı edilmiştir. Halen, büyük bir mağduriyetin yaşanmasına neden olmaktadır’’ dedi.