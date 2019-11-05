Ahmet Altan cezaevinden çıktı! 'Yıllarımın kaybolmasına izin vermedim'

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan tahliyesine karar verildi.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Altan, saat 23.00 sıralarında tahliye edildi. Ahmet Altan'ı kızı Sanem Altan, kardeşi Mehmet Altan ve yakınları karşıladı. Altan'ı karşılarında gören yakınları uzun süre birbirlerine sarıldı.

"BİRAZ ÜZÜNTÜ HİSSETTİM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Altan, “İlk tahliye kararımı duyduğumda biraz üzüntü hissettim. Öbür çocuklar tahliye olmadılar onlar için çok üzüldüm. İçeride binlerce masum adam var. Bu biraz üzücü tabi ki" şeklinde konuştu.

"YILLARIMIN KAYBOLMASINA İZİN VERMEDİM"

Altan en çok gökyüzüne bakmayı özlediğini ifade etti. Altan, "Yıllarım kaybolmadı. Yıllarımın kaybolmasına izin vermedim. Kitaplar yazdım. Yıllarımı o kadar kaybetmem ben" ifadelerini kullandı.

AHMET ALTAN KİMDİR?

Ahmet Altan, 1950 yılında dünyaya geldi. Gazeteci yazar Çetin Altan'ın iki oğlundan biriydi. Bir süre Robert Kolej'e devam ettikten sonra Ankara Koleji'nde eğitimini sürdüren Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldığı ODTÜ'den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.