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Ahmet Altan: Dünyayı bir daha göremeyeceğim

12.09.2018 13:09 | Son Güncelleme

Yaklaşık iki yıldır cezaevindeki gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın, cezaevinde kaleme aldığı kitabı ilk kez Almanya'da piyasaya sürülecek.

Gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın cezaevinde kaleme aldığı kitabı "Dünyayı bir daha göremeyeceğim" başlığıyla ilk kez Almanya'da yayımlanacak. Alman S. Fisher Yayınevi'nden piyasaya çıkacak kitapta Altan özgürlük, cezaevindeki yaşamı ve Türkiye'nin siyasi durumuna ilişkin denemelerini paylaşıyor.

"Dünyayı hiçbir zaman görmeyeceğim. Gökyüzünü cezaevinin duvarları olmadan bir daha göremeyeceğim" ifadelerinin yer aldığı kitapta, cezaevindeki ilk geceden yine cezaevinde çıktığı "yolculuklara" ve mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet cezası kararına kadar birçok konuda düşündüklerini kaleme alıyor.

İlk kez Almanya'da 26 Eylül'de piyasaya sürülecek kitap ardından Hollanda, İngiltere, Norveç, İspanya ve İtalya'da da okuyucularıyla buluşacak.

Ahmet Altan, yaklaşık iki yıldır cezaevinde. Darbe girişimi sonrasında "subliminal mesaj vermek" suçlamasıyla gözaltına alınan Altan, "darbe girişimine iştirak" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ahmet Altan'ın tutuklanması uluslararası alanda tepkiye yol açtı. Sivil toplum örgütlerinden gazetecilik kuruluşlarına kadar geniş bir kitle tarafından takip edilen yargı süreci sonrası da Altan'a destek verilmeye devam ediliyor.

Tahliye edildikten sonra DW Türkçe'ye konuşan Ahmet Altan'ın ağabeyi Prof. Mehmet Altan, denemelerin cezaevindeki küçük bir plastik masada kağıda döküldüğünü belirterek "Ahmet'in cezaevinden ilettikleri şimdi dünyada edebi olarak yayılıyor" demişti.

DW/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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