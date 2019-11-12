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Ahmet Altan gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 22:02 | Son Güncelleme

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Altan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüyor.

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, ’Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak geçtiğimiz hafta tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Altan, polis ekiplerince Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor.

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