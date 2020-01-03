HABER
  4. Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

İstinaf Mahkemesi, Ahmet Altan'a verilen 5 yıl 11 ay hapis cezasını onadı.

Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

FETÖ medya yapılanması davasından dolayı aldığı 10 yıl 6 aylık hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunan yazar Ahmet Altan hakkında, bir internet sitesinde 14 Haziran 2016 ve 18 Temmuz 2016 tarihlerinde yazdığı yazılarda, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Terör örgütü propagandası" suçlarından dava açıldı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2018 tarihinde bu suçlardan Altan'ı toplam 5 yıl 11 ay hapisle cezalandırdı.

CEZA ONANDI

Ahmet Altan'ın avukatı kararı İstinaf Mahkemesi'ne götürerek bu mahkumiyet kararının bozulmasını istedi. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya üzerinden kararını verdi. Daire, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurduğu hükmün usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek onadı. Daire bu kararı oy birliği ile aldı.

YARGITAY NEZDİNDE İTİRAZ

Ahmet Altan'ın İstinaf Mahkemesi'nde onanan bu karara Yargıtay nezdinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Anestezi teknikerinin öldüğü evde keşif yapıldıAnestezi teknikerinin öldüğü evde keşif yapıldı
Kadirli'de silahlı saldırı: 1 yaralıKadirli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Altan istinaf mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

İki gündür aranıyordu! Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Son dakika! Türkiye'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı! 574 bin TL'sini alıp kayıplara karıştı

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı!

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.