Ahmet Altan tutuklandı

Mahkeme heyeti, sanık Altan ve avukatlarının beyanını almasının ardından yakalama kararını yüzüne okuduğu Ahmet Altan ile ilgili yakalama kararını kaldırarak tutuklama kararına döndürülmesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, adli kontrolle tahliye edilmesine itiraz ettiği ve üst mahkeme sayılan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, dün akşam saatlerinde Göztepe'deki evinde gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve adli kontrolle tahliye edilen Ahmet Altan, başsavcılık itirazıyla hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından tutuklandı.

Tutuklanmasına karar verilen Ahmet Altan, ceza infaz kurumuna götürülüyor.

- "İlk derece mahkemesi verilmiş hükme dokunamaz"

Bu arada duruşmaya Ahmet Altan'ın, aynı dava kapsamında beraatine karar verilen kardeşi Mehmet Altan ile çocukları Senem ve Kerem Altan da izleyici olarak katıldı. Aile yakınları, karar verilmesinin ardından birbirlerine sarılarak üzüntülerini paylaştı.

Öte yandan karara itiraz eden Altan'ın avukatlarından Figen Albuga Çalıkuşu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kararı veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ersin Öztürk'ün 2 gün önce bu göreve atandığını belirterek, "Ahmet Altan ara kararla değil, hükümle tahliye edilmiştir. Hükümle birlikte ilk derece mahkemeleri dosyadan el çeker. Yetki, istinaf ve Yargıtay'dadır. Ne savcı hükümle tahliyeye itiraz edebilir ne de bir ilk derece mahkemesi verilmiş hükme dokunabilir." ifadelerini kullandı.

- Süreç

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin daha önce "darbeye teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hükmünü bozmasının ardından yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım'da verdiği kararla, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.