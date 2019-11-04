Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a Tahliye Mehmet Altan’a Beraat

Altan ve Ilıcak haklarındaki suçlamaları reddetti. İki gazeteci Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, Ahmet Altan’ın yine gazeteci olan ve aynı davada Gülen yapılanmasıyla ilişkili olduğu iddiasıyla yargılanan kardeşi Mehmet Altan için de net delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Mahkeme daha önce verdiği kararda, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ı, Ankara’nın Temmuz 2016’daki darbe girişimini planlamakla suçladığı ve terör örgütü lideri olarak gördüğü ABD’de yaşayan Fethullah Gülen yapılanmasına yardım etmek suçundan ömür boyu hapse mahkum etmişti.

Mahkeme Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın şimdiye kadar cezaevinde kaldıkları süreyi de göz önünde bulundurarak iki ismin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet Altan hakkında beraat, Türkiye’de terör örgütü olarak kabul edilen Fethullah Gülen yapılanmasına yardım suçundan hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında da adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Mahkeme Pazartesi günü aldığı kararda Ahmet Altan’ı 10 yıl 9 ay, Nazlı Ilıcak’ı da 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak her ikisi de cezaevinde 3 yıldan fazla süre kaldığı için serbest bırakılabileceklerine hükmedildi.

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında daha önce verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuş, dava dosyası yeniden yargılama için ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

15 Temmuz'dan beri 77 bin hapis 150 bin ihraç kararı

Dava, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Gülen destekçilerine karşı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından uygulanan baskıdan endişe duyan insan hakları örgütlerinin ve Türkiye’nin batılı müttefiklerinin sert eleştirilerine hedef olmuştu.

Türkiye’de Erdoğan yönetiminde darbe girişiminden bu yana 77 bin kişi cezaevine konuldu. Gülen Hareketi ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaklaşık 150 bin kişi kamu sektöründen, özel sektörden ve ordudan ihraç edildi.

1999 yılından bu yana ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen ve destekçileri ise 15 Temmuz darbe girişiminde rolleri olduğu yönündeki iddiaları yalanlıyor.

