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Ahmet Altan’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten 7 bin TL para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 16:58 | Son Güncelleme

Gazeteci-yazar Ahmet Altan, yazdığı bir yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin TL para cezasına çarptırıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2016 yılında yazdığı ‘Yeni Ergenekon’ isimli yazısında hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan dava açılan gazeteci Ahmet Altan’ın yargılanmasına devam edildi.

Gazeteci-yazar Ahmet Altan, yazdığı bir yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2016 yılında yazdığı ‘Yeni Ergenekon’ isimli yazısında hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan dava açılan gazeteci Ahmet Altan’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ahmet Altan tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Esas hakkında savunması sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ela Ezgi Yelmen, sanık Ahmet Altan’ın müvekkiline yönelik ‘hırsız’ şeklinde söylemleri olduğunu ve bunun eleştiri olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Söz verilmesi üzerine savunma yapan sanık Ahmet Altan ise, Cumhurbaşkanı ile kişisel bir ilişkisinin olmadığını, bu nedenle hakaret etmek için de bir nedeni olmadığını söyledi. Sanık Altan, müşteki eğer Cumhurbaşkanı olmasaydı onun hakkında bir yazı yazmayacağını söyleyerek yazının kişiliğe yönelik değil siyasi eyleme yönelik olduğunu ifade etti. Sanık Ahmet Altan son olarak bu yazının hakaret değil eleştiri olabileceğini vurguladı.
Savunma yapan sanık avukatı Melike Polat Bursalı ise müvekkilinin yazdığı yazının hakaret kasıtlı olmadığını söyledi. Avukat Bursalı, suçun maddi ve manevi unsurları oluşmadığından müvekkilinin beraatını talep etti.
Mahkeme davaya ilişkin araştırılacak başka bir husus olmadığından davaya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme sanık Ahmet Altan’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediği sabit olduğundan sanık hakkında 7 bin TL adli para cezası verilmesine karar verdi.

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