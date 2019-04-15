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Ahmet, Atatürk büstünü yıkadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:34 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de ortaokul öğrencisi Ahmet Bütün, eğitim gördüğü okulun bahçesindeki Atatürk büstünü, yanındaki içme suyu ile temizledi.

Ahmet, Atatürk büstünü yıkadı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de ortaokul öğrencisi Ahmet Bütün, eğitim gördüğü okulun bahçesindeki Atatürk büstünü, yanındaki içme suyu ile temizledi.
7'nci sınıf öğrencisi Ahmet Bütün, hafta sonu arkadaşları ile eğitim gördüğü Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu'nda futbol oynadı. Bütün, bu sırada okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün tozlandığını fark etti. Arkadaşlarının yardımıyla kaidenin üzerine çıkan Bütün, evden içmek için getirdiği su ile Atatürk büstünü yıkadı. Atatürk büstünü temizlerken arkadaşlarının cep telefonu ile görüntülediği Bütün, görenlerin takdirini topladı. Ahmet Bütün'ün sosyal medyada paylaşılan videosu da çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Ahmet, Atatürk büstünü yıkadıAhmet, Atatürk büstünü yıkadı

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