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Ahmet Bayer FETÖ’ye yardım davasından beraat etti

25.12.2020 14:43 | Son Güncelleme:
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Ahmet Bayer FETÖ’ye yardım davasından beraat etti

Mankenler kraliçesi Aslı Baş’ın ölümü ile ilgili davadan beraat eden işadamı Ahmet Bayer, FETÖ terör örgütüne yardım iddiası ile açılan davadan da beraat etti.Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2010 yılında işadamı Ahmet Bayer’in villasında ölen mankenler kraliçesi Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili Bayer, Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde 10 yıl devam eden davadan beraat etmişti.Dava sürecinde Ahmet Bayer’in o dönem FETÖ’nün Bodrum sözde imamı olan Zeki Yağmur’u aradığı ve yardım talep ettiği yönündeki iddialar sonrası Ahmet Bayer hakkında üye olmamakla birlikte ‘Terör örgütü FETÖ’ye yardım’ iddiası ile dava açılmıştı.Bugün Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık olarak yargılanan Ahmet Bayer pandemi tedbirleri kapsamında katılmadı.

Mankenler kraliçesi Aslı Baş’ın ölümü ile ilgili davadan beraat eden işadamı Ahmet Bayer, FETÖ terör örgütüne yardım iddiası ile açılan davadan da beraat etti.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2010 yılında işadamı Ahmet Bayer’in villasında ölen mankenler kraliçesi Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili Bayer, Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde 10 yıl devam eden davadan beraat etmişti.
Dava sürecinde Ahmet Bayer’in o dönem FETÖ’nün Bodrum sözde imamı olan Zeki Yağmur’u aradığı ve yardım talep ettiği yönündeki iddialar sonrası Ahmet Bayer hakkında üye olmamakla birlikte ‘Terör örgütü FETÖ’ye yardım’ iddiası ile dava açılmıştı.
Bugün Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık olarak yargılanan Ahmet Bayer pandemi tedbirleri kapsamında katılmadı. Duruşmaya Ahmet Bayer’in avukatı Emrah Güner katıldı.
Karar duruşması sonrası açıklama yapan Av Emrah Güner, “Mahkeme nihai kararını verdi. Müvekkilimizin beraatine hükmetti. Daha önce de Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davası vardı. Bu dava da tüm sanıkların beraati ile sonuçlanmıştı. Bu karar istinaf mahkemesinde Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinin kararı onandı. Müvekkilimin FETÖ’ye para vermesi söz konusu almadı. Bu maddi deliler ile ispatlandı. Kaldı ki, benim müvekkilimin bunlara para vermesi için bir sebep yok ortada. Benim müvekkilimin çocuklarını tutuklatan savcı FETÖ’den yargılanmış birisi” dedi.

Ahmet Bayer FETÖ’ye yardım davasından beraat etti

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