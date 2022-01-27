HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ahmet Bolat kimdir? Prof. Dr. Ahmet Bolat hayatı ve biyografisi

Ahmet Bolat kimdir? Prof. Dr. Ahmet Bolat hayatı ve biyografisi

27.01.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Bolat, havacılık ve uzay sanayisi alanında yaptıklarıyla ve akademisyen kimliğiyle biliniyor. Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. İşte günün en çok merak edilen kişileri arasında yer alan Ahmet Bolat'a ilişkin detaylar...

Ahmet Bolat kimdir? Prof. Dr. Ahmet Bolat hayatı ve biyografisi

Ahmet Bolat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıp bir akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversite ve şirketlerle çalışarak deneyimlerini aktarmıştır. Bolat, Türk Hava Yolları'nda da birçok görevi başarıyla üstlenmiştir Peki Ahmet Bolat kimdir? İşte Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın biyografisi...

AHMET BOLAT KİMDİR?

Ahmet BOLAT akademisyen ve yönetici olarak birçok üniversitelerde ve şirketlerde çalıştı. Halen THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etmiştir.
Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Profesör Ahmet BOLAT uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürütmüş; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırmış ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınlamıştır.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmıştır.
2 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
İtfaiye, işçiyi kurtarabilmek için seferber olduİtfaiye, işçiyi kurtarabilmek için seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'e ulaşamadı canlı yayında son sözlerini açıkladı

Ece Erken'e ulaşamadı canlı yayında son sözlerini açıkladı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Tapuda yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşacak…

Tapuda yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşacak…

Yetkililer de şaşkına döndü: İlk defa karşılaşıyorum

Yetkililer de şaşkına döndü: İlk defa karşılaşıyorum

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İşte burçlara özel en güzel parfümler

İşte burçlara özel en güzel parfümler

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.