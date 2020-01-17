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  4. Ahmet Bulut: Arda Turan, Galatasaray'ı istiyor

Ahmet Bulut: Arda Turan, Galatasaray'ı istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.01.2020 07:49 | Son Güncelleme

32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, "Arda için Avrupa'dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray'ı istiyor" dedi.

Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden Arda Turan için Brezilya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli futbolcu, Filipe Luis'le olan yakın arkadaşlığı nedeniyle Flamengo'yla masa oturdu. Ancak, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut bu iddiaları yalanladı.

Akşam gazetesine konuşan Bulut, çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"ARDA, GALATASARAY'I İSTİYOR"

Arda'yla birçok kulübün ilgilendiğini belirten Bulut, tecrübeli futbolcunun önceliğinin ise Galatasaray olduğunu söyledi.

Ahmet Bulut, "Arda için Avrupa'dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Turan, Galatasaray'ı istiyor. Galatasaray'dan haber bekliyor" dedi.


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